В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР. Представитель ведомства уточнил, что бой был "неравный".

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

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