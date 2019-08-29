Управление Народной милиции ДНР сообщило о гибели ополченца во время ночного столкновения с украинскими военнослужащими. Сообщение опубликовано на сайте самопровозглашенной республики. Бой произошел в ночь на 29 августа в районе Горловки.

В ДНР заявили о гибели военнослужащего в бою с диверсионной группой

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