Армия и оружие

РБКРБКВ ДНР заявили о гибели военнослужащего в бою с диверсионной группой

Управление Народной милиции ДНР сообщило о гибели ополченца во время ночного столкновения с украинскими военнослужащими. Сообщение опубликовано на сайте самопровозглашенной республики. Бой произошел в ночь на 29 августа в районе Горловки.
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