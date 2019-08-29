Армия и оружие
РБКВ ДНР заявили о гибели военнослужащего в бою с диверсионной группой
Управление Народной милиции ДНР сообщило о гибели ополченца во время ночного столкновения с украинскими военнослужащими. Сообщение опубликовано на сайте самопровозглашенной республики. Бой произошел в ночь на 29 августа в районе Горловки.
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Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Энергетика
Чистая прибыль Газпрома за полгода выросла на 32,4%
Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 32,4% и превысила 878,6 млрд рублей.
REGNUM 04:38
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете генпрокурору Украины выезда из страны
Окружной административный суд города Киева открыл дело о запрете выезда за пределы страны генеральному прокурору Юрию Луценко.
ТАСС 07:36
Наука
В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru вчера в 18:26
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Происшествия
Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц
На сайте госзакупок объявлен тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации".
Российская газета 02:22
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Спорт
Международный союз биатлонистов получил итоги проверки WADA россиян
Международный союз биатлонистов (IBU) получил итоги проверки Всемирным антидопинговым агентством (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории.
МК-Спорт 09:54
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Автоспорт
Райкконен перед Гран-при Бельгии сообщил, что получил травму ноги
Финский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Ромео" Кими Райкконен перед Гран-при Бельгии рассказал, что получил травму ноги, об этом сообщает autosport.com.ru.
РИА Новости 09:13
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Политика
Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией
Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд вчера в 06:02
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
У берегов Испании спасли более 200 мигрантов
Мигранты были спасены в море к востоку от Гибралтарского пролива, на одном из самых распространенных маршрутов для прибытия нелегалов в страны ЕС из Северной Африки.
REGNUM 08:17
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Lenta.ru вчера в 13:00
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Футбол
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.
vtomske.ru 00:50
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы.
Твой Континент 03:37
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Происшествия
Яшина арестовали пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Политика
Две трети россиян не смогли назвать год начала Второй мировой войны
ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что две трети россиян не в курсе, когда началась Вторая мировая война.
Дни.ру 06:51