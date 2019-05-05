Армия и оружие

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантовТАСС 06:54

Народная милиция провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предотвратила попытку проникновения в республику украинской диверсионной группы (ДРГ). Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

ТАСС06:54

В ДНР заявили о перестрелке с украинскими диверсантами

Газета.Ru06:47

В ДНР сообщили о попытке украинских диверсантов проникнуть в республику

РИА Новости04:53

Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища, автоматы и ПБС

Вести.Ru05:19

В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов

Московский Комсомолец05:01

В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами

RT на русском05:42

Силы ДНР обезвредили группу украинских диверсантов

Говорит Москва05:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Обновлено в 06:39
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Происшествия

Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите

Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Политика

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие

Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Футбол

«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит Чакир

Во вторник, 7-го мая, «Ливерпуль» примет «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:22
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 2:0

Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

Обновлено вчера в 13:01
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Космос

В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США

Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок

В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в автомобиле ТагАЗ.
Обновлено вчера в 16:40
Единоборства

Серроне вызвал Макгрегора на бой

Боец UFC Дональд Серроне после победы над Элом Яквинтой вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком дивизионах Конора Макгрегора.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено в 04:00
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Происшествия

На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту

В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".
Обновлено в 05:45
Происшествия

На Эльбрусе умер участник фестиваля экстремальных видов спорта

Обновлено в 06:20
Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Единоборства

Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира

Обновлено в 04:04
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Наука

Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых

Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено вчера в 02:38
Главное