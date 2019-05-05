Армия и оружие
В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантовТАСС 06:54
Народная милиция провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предотвратила попытку проникновения в республику украинской диверсионной группы (ДРГ). Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите
Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Футбол
«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит Чакир
Во вторник, 7-го мая, «Ливерпуль» примет «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:22
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 2:0
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Космос
В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США
Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в автомобиле ТагАЗ.
Обновлено вчера в 16:40
Единоборства
Серроне вызвал Макгрегора на бой
Боец UFC Дональд Серроне после победы над Элом Яквинтой вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком дивизионах Конора Макгрегора.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Обновлено в 04:00
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Происшествия
На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту
В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".
Обновлено в 05:45
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Единоборства
Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира
Обновлено в 04:04
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Наука
Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых
Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено вчера в 02:38