В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантовТАСС 06:54

Народная милиция провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предотвратила попытку проникновения в республику украинской диверсионной группы (ДРГ). Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции.

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

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