Политика
В ДНР считают невозможным диалог с ЗеленскимКомсомольская правда вчера в 21:24
Если на выборах президента Украины победит кандидат в президенты от партии «Слуга народа» шоумен Владимир Зеленский, диалог ополченцев Донбасса с Киевом будет невозможен. Так считает официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Политика
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