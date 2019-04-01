В ДНР считают невозможным диалог с ЗеленскимКомсомольская правда вчера в 21:24

Если на выборах президента Украины победит кандидат в президенты от партии «Слуга народа» шоумен Владимир Зеленский, диалог ополченцев Донбасса с Киевом будет невозможен. Так считает официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В ДНР считают невозможным диалог с Зеленским

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