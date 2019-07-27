«Причиной экстренного сбора главных руководителей СБУ, Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины стали действия азовцев, выражавшиеся в полном отказе нацистов согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и Штабом оккупационных сил в вопросах применения оружия», - отметил Басурин.

с чего всё началось

Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает телеканал «Звезда».

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

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