Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из ДонбассаLenta.ru 06:58
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает телеканал «Звезда».
Читать в источнике
Оценить79
с чего всё началось
«Причиной экстренного сбора главных руководителей СБУ, Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины стали действия азовцев, выражавшиеся в полном отказе нацистов согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и Штабом оккупационных сил в вопросах применения оружия», - отметил Басурин.ТК Звезда05:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Происшествия
Число задержанных у мэрии превысило 200 человек
Обновлено в 07:29
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Музыка
Бузова упала во время выступления на фестивале «Жара»
Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.
Обновлено 25 июля в 22:51
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Владимир Путин встретился в Петербурге с родными моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 11:57
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Общество
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Теннис
Басилашвили победил Зверева в полуфинале турнира в Гамбурге
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал первым финалистом турнира в Гамбурге, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Торпедо» хочет арендовать Тикнизяна у ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», «Торпедо» хочет взять в аренду полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна.
Обновлено в 09:59
Политика
В День ВМФ Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы
В воскресенье, 28 июля, в День военно-морского флота Владимир Путин примет парад кораблей в акватории Невы.
Обновлено в 09:21
Происшествия
«Чикатило просится в тюрьму»: Парень, помешавший Пашинскому победить на парламентских выборах, найден мёртвым
26 июля было найдено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу «Француз», который оказал помощь противникам баллотировавшегося в 64 округе нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского, из-за чего тот не смог одержать победу.
Обновлено в 10:28
Общество
Суббота в Москве стала самым жарким днем июля
Синоптик сообщил, что 27 июля, вероятнее всего, останется самым жарким днем месяца.
Обновлено в 09:56
Общество
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 09:59
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Космос
Эксперт сообщил о гигантском корабле на орбите Солнца
Обновлено в 08:01
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Три человека пострадали в аварии на трассе «Скандинавия»
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Путин осмотрел предметы с затонувшего судна XIX века
На острове Гогланд, что находится в Финском заливе в 180 километрах от Петербурга, президент России Владимир Путин осмотрел коллекцию предметов, обнаруженных археологами на борту затонувшего судна XIX века, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09