Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из ДонбассаLenta.ru 06:58
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает телеканал «Звезда».
Читать в источнике
Оценить118
с чего всё началось
По итогам совещания было принято решение о выводе подразделений с переднего края обороны и возвращении их в Мариуполь.ТК Звезда05:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» удалён. НТВ грозит судом
Повышенное внимание к трейлеру российского телесериала «Чернобыль», который будет показан на НТВ, не осталось без внимания канала.
Обновлено в 09:00
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Общество
В Москве священник спрятал у себя в храме протестующих от полиции. Затем выпустил их через двор
Территория церкви как раз выходит во дворы Столешникова переулка, куда Росгвардия загнала людей. Правда, калитки со двора храма нет.
Обновлено в 11:04
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Происшествия
Погибших при падении самолёта в Подмосковье достали из реки
В Серпуховском районе Подмосковья из реки подняты на поверхность тела двух погибших человек, находившихся в потерпевшем крушение гидросамолете.
Обновлено в 14:46
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили
Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных в день несогласованного митинга в столице, отпустили.
Обновлено в 12:13
Общество
Город Тулун в Иркутской области снова затопило
Город Тулун в Иркутской области, который месяц назад пострадал от сильных осадков, снова затопило.
Обновлено в 13:07
Космос
На Байконуре началась стыковка «грузовика» «Прогресс» с ракетой «Союз»
Обновлено 25 июля в 12:05
Футбол
Кононов извинился за поражение «Спартака» от «Тамбова»
Обновлено в 13:24
Происшествия
В загородном доме футболиста «Арсенала» обнаружили труп
В загородном доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени обнаружен труп, сообщает 24.ae.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев не может завязать с алкоголем
Обновлено в 08:20
Футбол
Александр Точилин: «Есть календарь, и мы должны его придерживаться»
Есть календарь, и мы должны его придерживаться, – сказал Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 14:56
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракету в целях обороны
Обновлено в 09:57
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Наука
Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие
Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено в 09:29
Политика
Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера
Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Российские разведывательно-дозорные машины добрались до Сербии
Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 07:48
Космос
Когда над Калининградом можно увидеть МКС (координаты и расписание)
Появились расписания видимых пролётов над Калининградом одного из первых в мире солнечных парусов LightSail-2 (запущен носителем Falcon Heavy 25 июня), корейского искусственного спутника Земли Кванмёнсон-3, телескопа Hubble, европейского спутника Envisat и американского OTV-5.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию в августе
В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина во второй половине августа во Францию.
Обновлено в 14:13
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
Крашенинников признан MVP отбора к ЧМ по пляжному футболу
Лучшим игроком европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года признан футболист сборной России Юрий Крашенинников.
Обновлено в 13:35
Политика
Телеведущий Соловьев призвал к «жесткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на попытку оппозиции провести в Москве несанкционированный митинг.
Обновлено в 06:00
Общество
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов
Ранее сообщалось, что Тарасову ограничат право вождения в случае невыплаты алиментов.
Обновлено вчера в 15:27