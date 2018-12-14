Армия и оружие
В ДНР рассказали о приготовлениях силовиков к наступлению
В ДНР рассказали о приготовлениях силовиков к наступлениюСвободная Пресса09:51
В начале декабря в ДНР заявили, что украинские силовики утром 14 декабря начнут масштабное наступление на мариупольском направлении, поводом для вооруженной агрессии может послужить теракт, совершенный украинскими спецслужбами.
Свободная Пресса09:51
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В Донецке обвинили Киев в намерении задействовать корабли в атаке на Донбассе
Rambler News Service09:18
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:46, Ашберн
Армия и оружие
Армию ДНР привели в полную боевую готовность
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы
Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
В МИД России отреагировали на создание армии Косово
В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 14 декабря издание Daily Sabah.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал о подводных лодках пятого поколения
По словам Королева, за 60 лет ученые, проектировщики и кораблестроители прошли уникальный путь, сохранив «лучшие традиции подводного кораблестроения, которые сегодня позволяют строить атомные подводные лодки 4-го поколения и вести работу по созданию атомных подводных лодок 5-го поколения».
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Россия примет участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура
Россия примет участие в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года
Справка Mil.Press Военное "Тигр" – семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которых выпускают с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в состав "Военно-промышленной компании").
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Выход США из ДРСМД приведет к гонке вооружений, заявили в Минобороны
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности окажет негативное влияние на международную безопасность и приведет к гонке вооружений, Россия готова к продолжению диалога для сохранения ДРСМД, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с военными атташе, подводя итоги международной деятельности военного ведомства за год.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал учения ВВО в Бурятии
Независимый эксперт, руководитель АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor прокомментировал учения мотострелкового и танкового соединений Восточного военного округа в Бурятии.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
На Украине сообщили о разработке оперативно-тактических ракет
На Украине идёт работа над созданием новых оперативно-тактических ракет, сообщил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Кадры «охоты» Су-34 на новейший истребитель Су-35 попали на видео
На кадрах видео, опубликованных в Instagram fighter_bomber_ видно, как лазерно-телевизионная система в автоматическом режиме «ведет» впереди летящий истребитель Су-35.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов
Дежурные расчеты Воздушно-космических сил РФ за 2018 год обнаружили и сопроводили свыше 980 тысяч иностранных воздушных объектов, перемещающихся у российских границ.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
СМИ узнали о многолетнем недоборе солдат в британской армии
Общий дефицит кадров в британской армии составляет от 21% до 45%.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Российско-китайское оружие с искусственным интеллектом беспокоит США
Исследовательская служба конгресса США выступила с докладом об оружии на основе искусственного интеллекта, которое разработано Россией и Китаем.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Засекреченный доклад США раскрыл тактику КНДР по обходу санкций ООН
Северной Корее все еще удается обходить ограничительные меры ООН после того, как она скорректировала методы нелегальных поставок продуктов нефтепереработки путем передачи нефти с судна на судно в море, сообщает в пятницу NBC со ссылкой на источники, знакомые с новым засекреченным докладом американских военных.
Обновлено в 13:52