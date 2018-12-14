В начале декабря в ДНР заявили, что украинские силовики утром 14 декабря начнут масштабное наступление на мариупольском направлении, поводом для вооруженной агрессии может послужить теракт, совершенный украинскими спецслужбами.

В ДНР рассказали о приготовлениях силовиков к наступлению

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