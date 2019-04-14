Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»RT на русском 13:48

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
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Четверо военных ВСУ погибли в результате стычки с «Правым сектором» в Донбассе

ФАН14:29

Украинская армия и «Правый сектор» устроили побоище за ресторан в Донбассе

Московский Комсомолец10:24

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

RT на русском13:48

«Царская охота»: украинские военные и правосеки постреляли друг друга

Вести.Ru12:45

В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами

РИА Новости12:23

Украинские военные и «Правый сектор» устроили побоище за ресторан в Донбассе, есть убитые

РЕН ТВ11:11

В ДНР заявили о войне за ресторан между ВСУ и «Правым сектором»

Газета.Ru15:21
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Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Обновлено в 11:42
Кино

Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон

Обновлено в 14:58
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

Участником Тотального диктанта в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран

Одним из самых запоминающихся участников мероприятия стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев.
Обновлено в 02:30
Футбол

Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»

"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:44
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца

Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.
Обновлено в 05:51
Политика

Замглавы администрации Порошенко подал в отставку

Заместитель главы администрации президента Украины Валерий Кондратюк написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Обновлено в 13:37
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь возглавил чемпионат Англии

Обновлено в 14:28
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Авто

Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS

Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Общество

Отец Бутиной понадеялся на ее скорое возвращение домой

Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, которая с июля прошлого года находится в американской тюрьме, обратился к российскому правительству с просьбой оказать финансовую помощь его дочери для погашения задолженности перед адвокатами.
Обновлено в 11:00
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.
Обновлено в 14:53
Спорт

Нагорный завоевал золото ЧЕ в упражнениях на брусьях

Обновлено в 09:35
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Спорт

Тутберидзе опубликовала видео с четверным прыжком 15-летней Щербаковой

Обновлено в 16:13
Армия и оружие

Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Китае умерла последняя самка редчайшей в мире черепахи

Обновлено в 14:57
Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено в 04:03
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Политика

СБУ насчитала на «дебатах» Порошенко втрое больше зрителей, чем МВД

Обновлено в 15:52
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:19
Единоборства

Российские борцы греко-римского стиля выиграли зачет чемпионата Европы

Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Военный совет Судана объявил об отставке министра обороны

Министр обороны Судана Авад бен Ауф был отправлен в отставку решением переходного Военного совета Судана.
Обновлено в 15:52
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
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