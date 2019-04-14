Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»RT на русском 13:48
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
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Украинская армия и «Правый сектор» устроили побоище за ресторан в Донбассе
Московский Комсомолец10:24
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Обновлено в 10:38
Футбол
Олег Кононов: «Верю в чемпионство „Спартака“»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение от "Ростова" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:55
Футбол
ФК «Ростов» разделал на мясо красно-белых ходоков из «Спартака»
Репортаж Donnews.ru с «Ростов-Арены», где 14 апреля красно-белые ходоки преклонили колено перед Валерийской сталью.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Общество
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов
Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
Футбол
Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
Обновлено в 08:40
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Культура
Скончался скульптор Анатолий Дема
Скульптор и народный художник России Анатолий Дёма умер в Санкт-Петербурге, сообщил в Facebook доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.
Обновлено в 12:34
Политика
Цеголко назвал выступление Порошенко «взрывом позитива»
Обновлено в 11:26
Политика
«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко
Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит. Картинка сопровождается надписью «Конец».
Обновлено в 14:08
Общество
В родном доме Сальвадора Дали откроется музей
В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Американец подал в суд на родителей, выкинувших его порноколлекцию
Житель Мичигана подал в суд на родителей за то, что они выбросили его большую порноколлекцию.
Обновлено в 13:24
Политика
Кудрин оценил риски для России в случае новых санкций против банков
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оценил риски для российского банковского сектора в случае введения со стороны США санкций против не одного, а нескольких госбанков одновременно.
Обновлено в 12:47
Политика
Бабченко пожаловался на нехватку денег
Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России Барун-Хемчикский в городе Ак-Довурак в Туве.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Финансы
Ставки рублевых вкладов крупнейших банков (% годовых)
Банки ранжированы по размеру рублевого депозитного портфеля. Ставка указана с учетом капитализации и выплаты в конце срока.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного
Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.
Обновлено в 05:32
Политика
Киев пытается сорвать визит немецкой делегации в Крым
Как сообщил Гемпель, Киев отправил ноту протеста в адрес членов делегации, которые должны были принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 10:39