Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»RT на русском 13:48

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
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В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

RT на русском13:48

Украинские военные и «Правый сектор» устроили побоище за ресторан в Донбассе, есть убитые

РЕН ТВ11:11

«Царская охота»: украинские военные и правосеки постреляли друг друга

Вести.Ru12:45

Украинские силовики и националисты обстреляли друг друга

News.ru12:30

В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами

РИА Новости12:23

О перестрелке между ВСУ и «Правым сектором» рассказали в ДНР

Газета.Ru13:42

Украинская армия и «Правый сектор» устроили побоище за ресторан в Донбассе

Московский Комсомолец10:24
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Обновлено в 10:38
Футбол

Олег Кононов: «Верю в чемпионство „Спартака“»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение от "Ростова" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:55
Футбол

ФК «Ростов» разделал на мясо красно-белых ходоков из «Спартака»

Репортаж Donnews.ru с «Ростов-Арены», где 14 апреля красно-белые ходоки преклонили колено перед Валерийской сталью.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Происшествия

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Общество

Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов

Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
Футбол

Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
Обновлено в 08:40
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Единоборства

Российский борец Евлоев завоевал золото чемпионата Европы

Обновлено в 14:25
Культура

Скончался скульптор Анатолий Дема

Скульптор и народный художник России Анатолий Дёма умер в Санкт-Петербурге, сообщил в Facebook доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.
Обновлено в 12:34
Политика

Цеголко назвал выступление Порошенко «взрывом позитива»

Обновлено в 11:26
Политика

«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко

Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит. Картинка сопровождается надписью «Конец».
Обновлено в 14:08
Общество

В родном доме Сальвадора Дали откроется музей

В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ

"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Общество

Американец подал в суд на родителей, выкинувших его порноколлекцию

Житель Мичигана подал в суд на родителей за то, что они выбросили его большую порноколлекцию.
Обновлено в 13:24
Политика

Кудрин оценил риски для России в случае новых санкций против банков

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оценил риски для российского банковского сектора в случае введения со стороны США санкций против не одного, а нескольких госбанков одновременно.
Обновлено в 12:47
Политика

Бабченко пожаловался на нехватку денег

Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Туве девять задержанных сбежали из изолятора

Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России Барун-Хемчикский в городе Ак-Довурак в Туве.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Финансы

Ставки рублевых вкладов крупнейших банков (% годовых)

Банки ранжированы по размеру рублевого депозитного портфеля. Ставка указана с учетом капитализации и выплаты в конце срока.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного

Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.
Обновлено в 05:32
Политика

Киев пытается сорвать визит немецкой делегации в Крым

Как сообщил Гемпель, Киев отправил ноту протеста в адрес членов делегации, которые должны были принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 10:39
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