Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»RT на русском вчера в 13:48
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
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Украинская армия и «Правый сектор» устроили побоище за ресторан в Донбассе
Московский Комсомолецвчера в 10:24
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Общество
Опрос: почти половина россиян не работают по профессии
Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ
В настоящее время на "Севморзаводе" ведется строительство двух тяжелых плавкранов - ПК-400 "Севастополь" и ПК-700 "Григорий Просянкин", на ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой»
Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Футбол
«Монако» подтвердил травму крестообразных связок у Йоветича
"Монако" сообщил о тяжелой травме нападающего Стевана Йоветича, которую тот получил во вчерашнем матче чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0). У 29-летнего черногорца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
Обновлено вчера в 12:10
Путешествия
Российские туристы рассказали, как выбирают жилье на отдыхе
Компания провела исследование среди 21 500 респондентов по всему миру, включая 1 000 участников из России, и выяснила, что для путешественников является наиболее важным при выборе места проживания на отдыхе, а также какие факторы влияют на желание туристов повторно приезжать в отель, съемное жилье или апартаменты снова.
Обновлено в 00:09
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на стадион «Олимпийский»
Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты с нынешним украинским лидером Петром Порошенко, которые должны были пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 08:49
Наука
Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C
Швейцарские ученые заявили о создании нового вида молекул жира, которые при попадании в воду преобразуются в мембраны и не позволяют воде замерзать даже при очень низких температурах, сообщает портал «bitcryptonews.ru».
Обновлено 12 апреля в 15:01
Баскетбол
Дабл-дабл Рейнольдса не спас «Зенит» от поражения в игре с УНИКС
УНИКС одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 74:72.
Обновлено вчера в 13:58
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
«Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск
Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Космос
Американцам отвели 10 минут на спасение в случае аварии на МКС
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Пятнадцатилетнего школьника застрелили возле дороги в мордовском селе Большие Березники из проезжавшей машины, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
На этой неделе температура воздуха в центральных регионах страны окажется на 1-3 градуса ниже нормы, в том числе и в столичном регионе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
«Лучше станет, но со временем»: глава СГК объяснил, почему тарифы должны быть на 3% выше инфляции
Генеральный директор СГК Степан Солженицын в эксклюзивном интервью НГС рассказал, как в компании видят возможное повышение тарифов — на 3% в год выше инфляции.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным российский самолет Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено 12 апреля в 05:33
Энергетика
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
Футбол
«Ростов» впервые в истории обыграл «Спартак» дважды за сезон
«Ростову» впервые в истории удалось обыграть «Спартак» дважды по ходу одного чемпионата.
Обновлено вчера в 15:03
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено вчера в 04:33