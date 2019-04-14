В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»RT на русском 13:48

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

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