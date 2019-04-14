Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»RT на русском 13:48
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
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Украинская армия и «Правый сектор» устроили побоище за ресторан в Донбассе
Московский Комсомолец10:24
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:44, Ашберн
Авто
Volkswagen покажет на Шанхайском автосалоне «убийцу» BMW X4
Компания Volkswagen представит на международном автосалоне в Шанхае новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено в 14:02
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на участки своих платных дорог. Изменения вступают в силу, начиная с сегодня, 15 апреля.
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес
«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей
Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
Обновлено в 17:00
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом
Безнадёжно проигрывающий президентскую гонку по опросам общественного мнения лидер страны от безысходности устраивает концерты, которые окажутся для него прощальными, говорят пользователи в комментариях к опубликованному RT в Facebook видео танца Порошенко.
Обновлено в 19:52
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Технологии
Как лечить наследственные болезни?
Отвечает главный внештатный генетик Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Куцев: — Если посмотреть на редкие болезни более внимательно, окажется, что они не такие уж редкие, а поскольку знания в области генетики расширяются, число пациентов с редкими заболеваниями постоянно растёт.
Обновлено в 18:09
Здоровье
Медики назвали ключевые симптомы перехода простуды в пневмонию
Медики рассказали о том, что простая простуда может перейти в более серьезное заболевание - пневмонию.
Обновлено в 03:29
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Забайкалье степной пожар уничтожил около 200 коз и овец
В Забайкальском крае сгорели две чабанские стоянки близ села Хада-Булак Борзинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 22:17
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа положены, в основном, жителям регионов с большим количеством вредных производств.
Обновлено в 17:46
Политика
В Совфеде раскритиковали передачу грамоты Петра I Украине
Действия Германии по передачи Украине грамоты Петра I являются прямым вмешательством во внутреннюю политику страны.
Обновлено в 04:19
Общество
В Уфе изымают дома и участки – Здания подлежат сносу
Обновлено в 21:23
Происшествия
Фермер из Флориды погиб от когтей своего казуара
Предполагается, что мужчина случайно споткнулся и упал, а казуар нанес ему смертельный удар своими когтями, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Gainesville Sun.
Обновлено в 21:12
Культура
Я родилась в Париже: лучшие фото прекрасной Эммы Уотсон
Звезде "Гарри Поттера" 15 апреля исполняется 29 лет Британская актриса Эмма Уотсон, родившаяся в Париже и прославившаяся в Голливуде, отмечает 15 апреля свое 29-летие.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достичь Урала»
Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".
Обновлено в 21:51
Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Здоровье
В сахалинском роддоме открылся ЗАГС
Новое отделение ЗАГСа появилось прямо в перинатальном центре Сахалинской областной больницы.
Обновлено в 22:18
Футбол
«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено в 18:27
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
Число погибших в ходе боев в Ливии выросло до 147 человек
Число погибших в Ливии, где идут боевые действия, возросло до 147 человек, 614 получили ранения, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.
Обновлено в 21:06
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Общество
Кто имеет право на «семипалатинские» льготы?
На компенсации имеют право люди, которые родились или жили на территории, попавшей в зону прохождения радиоактивного следа во время этих испытаний.
Обновлено в 20:18