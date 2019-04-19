В ДНР рассказали о гибели группы украинских военныхРИА Новости вчера в 21:07

Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов. По его словам, инцидент произошел в пятницу вечером.

В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных

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