В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантамиРоссийская газета 07:27

Умелыми действиями наших военнослужащих ДРГ противника была обнаружена. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери — один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения.

Народная милиция Донецкой народной республики предотвратила проникновение в ДНР группы украинских диверсантов. Как передает Донецкое агентство новостей, после столкновения противник был вынужден отступить.

В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами

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