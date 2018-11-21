Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики задержали агента украинских спецслужб, который планировал диверсию на выборах в регионе 11 ноября, сообщил пресс-офицер министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.

В ДНР предотвратили диверсию СБУ на выборах 11 ноября

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