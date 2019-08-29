Армия и оружие
ИзвестияВ ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ
Трое военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли, еще пятеро получили ранения после минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 29 августа, «РИА Новости» сообщил представитель ведомства.
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Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.
Газета.Ru 14:28
Футбол
Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Происшествия
Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми
Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.
Взгляд.ру 13:27
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Политика
Премьер Украины предложил переназначить Авакова на пост главы МВД
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил переназначить Арсена Авакова на пост главы МВД.
RT на русском 13:42
Наука
Археологи нашли доказательства появления людей в Северной Америке 16 тысяч лет назад
Исследователи представили археологические доказательства того, что люди появились в Северной Америке около 16 тысяч лет назад, сообщается в Science.
N+1 14:00
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
Газета.Ru вчера в 20:49
Космос
Российские космонавты перестанут мочиться на автобусы
Из-за отсутствия ширинки в новых скафандрах для экипажа корабля «Федерация» российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса перед отправкой в космос.
Lenta.ru 11:20
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для лечения инсульта
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:46
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Общество
Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию
В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.
REGNUM 12:06
Космос
Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска
РИА Новости 14:02
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM 06:47
Происшествия
Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты
В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.
РБК 14:32
Космос
Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть
Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.
Популярная механика 08:14
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Шоу-бизнес
Яна Рудковская признала, что у нее появилась конкурентка
Жена Евгения Плющенко назвала ее имя. Яна Рудковская невероятно гордится своими ногами.
7Дней.ру 14:00