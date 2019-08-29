Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ

Трое военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли, еще пятеро получили ранения после минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 29 августа, «РИА Новости» сообщил представитель ведомства.
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В ДНР заявили о гибели трех ополченцев из-за обстрела со стороны Украины

РБК14:24

Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков

Российская газета13:16

Силовики обстреляли из минометов шесть населенных пунктов, заявили в ДНР

РИА Новости14:26

Трое ополченцев ДНР погибли после обстрела ВСУ

Московский Комсомолец13:25

Трое ополченцев ДНР погибли, еще пятеро пострадали после обстрела ВСУ

РЕН ТВ13:35

В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев при обстреле украинских силовиков

RT на русском12:42

Трое военных ДНР погибли, пять ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

ТАСС12:42
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Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.
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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

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Космос

На МКС сработала аварийная сигнализация

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Происшествия

Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки

Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
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Футбол

Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

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Forbes опубликовал список богатейших российских семей

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Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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Общество

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Общество

В Екатеринбурге массово уволились педагоги

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Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты

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Космос

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Энергетика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

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