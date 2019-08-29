Армия и оружие
ИзвестияВ ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ
Трое военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли, еще пятеро получили ранения после минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 29 августа, «РИА Новости» сообщил представитель ведомства.
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Культура
«Если не пишется, не надо литературно мастурбировать»: интервью с Владимиром Сорокиным
Набоков вел, в общем, рутинную академическую жизнь: не сидел в тюрьме, не участвовал в войнах, не убивал никого, кроме бабочек.
Афиша Daily 08:55
Политика
В белорусском МИДе прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу
Польша направила приглашения главам стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства и решила не приглашать Президента РФ Владимира Путина в Варшаву, где пройдут мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Дума ТВ 06:40
Футбол
РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ 20:06
Политика
Украина и Россия начали обмен пленными
Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными, передает Интерфакс-Украина.
BFM.ru 20:27
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Футбол
Франция назвала состав на матчи с Албанией и Андоррой
Спорт-Экспресс 08:11
Теннис
Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open
Известия 20:35
Гаджеты
Huawei снизила поставки смартфонов в Россию
Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.
Коммерсантъ 07:47
Политика
Глава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев призвал ликвидировать госкорпорации России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:47
Политика
В Кремле не стали комментировать этапирование Сенцова в Москву
В Кремле отказались комментировать сообщения СМИ об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги в Москву.
Известия 06:34
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Политика
Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия вчера в 20:16
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Здоровье
Врачи дали прогноз по осенней эпидемии простуды
Массовые простудные заболевания ожидаются в России в октябре — ноябре текущего года, поскольку в сентябре прогнозируется жаркая погода, сообщила телеканалу «360» врач высшей категории Лариса Алексеева.
Rambler News Service 07:22
Здоровье
Два хирурга из больницы в Нижнем Тагиле передумали увольняться
Всего заявления об увольнении написали шесть сотрудников больницы.
Государственные Вести вчера в 00:26
Здоровье
Врачи федеральных медцентров помогут детям на Волге и Оке
Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.
РЕН ТВ 11:21
Экономика
Saudi Aramco думает провести IPO в два этапа
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco думает провести первичное размещение акций в два этапа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с планами компании.
Ведомости 12:10
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 20:16
Здоровье
Врачи рассказали про самые нелепые ошибки своих пациентов
РИА Новости 15:49
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Друг актера Числова попросил денег на похороны
Телеканал 360° 16:47
Политика
США ввели санкции против ливанского банка
Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.
RT на русском 15:25
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19