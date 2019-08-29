Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ

Трое военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли, еще пятеро получили ранения после минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 29 августа, «РИА Новости» сообщил представитель ведомства.
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В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев при обстреле украинских силовиков

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Царьград17:47

Трое военных ДНР погибли, пять ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

ТАСС12:42
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