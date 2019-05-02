В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий ДонбассаГазета.Ru 07:41

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергает заявление командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о том, что за год военные взяли под свой контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе.

В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса

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