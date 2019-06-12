В ДНР опровергли заявления о продвижении ВСУ к западу от ДонецкаRT на русском вчера в 12:36

с чего всё началось

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин опроверг заявления о том, что украинские военные захватили территории к западу от Донецка.

В ДНР опровергли заявления о продвижении ВСУ к западу от Донецка

Политика Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.

Армия и оружие Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Экономика Кредиторы предложили Utair продать главный актив Банки-кредиторы предложили авиакомпании Utair подумать над продажей главного актива — «Ютэйр — вертолетные услуги».

Происшествия Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.

Политика Россия не планирует менять наименование Киева вслед за США Решение США по наименованию Киева на украинский манер не распространяется на российских картографов, поэтому на российских картах город по-прежнему будет называться по-старому, в соответствии с российским законодательством.

Происшествия Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.

Армия и оружие Россия ответит на размещение в Польше ударных беспилотников США Размещение в Польше эскадрильи американских беспилотников не останется без ответа, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя соответствующие планы США.

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Экономика Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю "Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).

Экономика Больше половины россиян покупают товары только по акции Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

Культура «Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль» «Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.

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Политика ООН: С начала конфликта в Донбассе погибли более 3300 мирных жителей За весь период боевых действий — с апреля 2014 года по 9 июня 2019-го — 3332 человека среди гражданского населения погибли, более 7 тысяч получили ранения.

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Технологии Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.

Гаджеты Google Pixel 4 и Pixel 4 XL появились на «живых» фото Как видно на фото, прототипы смартфонов Google Pixel 4 и 4 XL находятся в защитном кейсе, который скрывает большею часть конструкций гаджетов.

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