Армия и оружие
В ДНР опровергли заявления о продвижении ВСУ к западу от ДонецкаRT на русском вчера в 12:36
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин опроверг заявления о том, что украинские военные захватили территории к западу от Донецка.
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с чего всё началось
Заявление Киева о захвате украинскими войсками пригородов Донецка не соответствует действительности, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, его цитирует Донецкое агентство новостей.Вести.Ruвчера в 12:48
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В ДНР опровергли заявление Киева о приближении ВСУ к Донецку
Национальная служба новостейвчера в 10:40
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