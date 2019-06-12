Армия и оружие

В ДНР опровергли заявления о продвижении ВСУ к западу от ДонецкаRT на русском вчера в 12:36

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин опроверг заявления о том, что украинские военные захватили территории к западу от Донецка.
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Заявление Киева о захвате украинскими войсками пригородов Донецка не соответствует действительности, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, его цитирует Донецкое агентство новостей
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Вести.Ruвчера в 12:48

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В ДНР опровергли заявление ВСУ о приближении украинских военных к Донецку

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Басурин опроверг заявления ВСУ о продвижении вглубь Марьинки

КП - Донецквчера в 13:12

В ДНР опровергли заявления о продвижении ВСУ к западу от Донецка

RT на русскомвчера в 12:36

Басурин опроверг сообщение об успехе ВСУ

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В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку

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В ДНР опровергли заявление Киева о продвижении украинских силовиков к западу от Донецка

ТАССвчера в 12:17

В ДНР опровергли заявление Киева о приближении ВСУ к Донецку

Национальная служба новостейвчера в 10:40
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Кредиторы предложили Utair продать главный актив

Банки-кредиторы предложили авиакомпании Utair подумать над продажей главного актива — «Ютэйр — вертолетные услуги».
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Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

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Политика

Россия не планирует менять наименование Киева вслед за США

Решение США по наименованию Киева на украинский манер не распространяется на российских картографов, поэтому на российских картах город по-прежнему будет называться по-старому, в соответствии с российским законодательством.
Обновлено в 05:18
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Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

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Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Россия ответит на размещение в Польше ударных беспилотников США

Размещение в Польше эскадрильи американских беспилотников не останется без ответа, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя соответствующие планы США.
Обновлено в 05:12
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Бари Алибасов остается в реанимации

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Киану Ривз рассказал, что ему понравилось в Cyberpunk 2077

Обновлено в 03:48
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
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Политика

В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»

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Культура

Художник «Ну, погоди!» рассказал о популярности мультфильма у заключённых

По словам мультипликатора, который работал вместе с создателем «Ну, погоди!» над 17 и 18 эпизодами, арестанты также рисовали собственные сюжеты с волком и зайцем.
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Экономика

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"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Культура

«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»

«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.
Обновлено в 05:52
Общество

Жители Поморья освистали губернатора Архангельской области

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Эксперт заявил в суде, что водитель Соловчук первым ударил Мамаева

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ООН: С начала конфликта в Донбассе погибли более 3300 мирных жителей

За весь период боевых действий — с апреля 2014 года по 9 июня 2019-го — 3332 человека среди гражданского населения погибли, более 7 тысяч получили ранения.
Обновлено в 05:34
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Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
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Google Pixel 4 и Pixel 4 XL появились на «живых» фото

Как видно на фото, прототипы смартфонов Google Pixel 4 и 4 XL находятся в защитном кейсе, который скрывает большею часть конструкций гаджетов.
Обновлено вчера в 11:14
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Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
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Общество

Проект «Профстажировки 2.0» предложит студентам темы для дипломов под запросы компаний

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Экономика

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Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
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В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
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