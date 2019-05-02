Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление Украины о захвате территории в ДонбассеПятый канал 08:36
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в четверг, 2 мая, не подтвердило заявление командующего операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергея Наева, который сообщил о взятии вооруженными силами под контроль 24 квадратных километров территории в Донбассе, пишет РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:40, Ашберн
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
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В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
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Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
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Партии Зеленского и Бойко лидируют в парламентском рейтинге
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Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб
Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек.
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Происшествия
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Политика
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Обновлено в 06:24
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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка.
Обновлено в 08:55
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Обновлено в 09:56
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Обновлено в 09:08
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Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Известная актриса, получившая мировую известность благодаря роли в культовом фэнтазийном киносериале "Игра престолов" тайно вышла замуж за музыканта и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 09:05
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено вчера в 10:24
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
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Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
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Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52