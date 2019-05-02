В ДНР опровергли заявление Украины о захвате территории в ДонбассеПятый канал 08:36

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в четверг, 2 мая, не подтвердило заявление командующего операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергея Наева, который сообщил о взятии вооруженными силами под контроль 24 квадратных километров территории в Донбассе, пишет РИА Новости.

В ДНР опровергли заявление Украины о захвате территории в Донбассе

Энергетика Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Происшествия Киев не хочет расследовать трагедию в Одессе, считают в ООН Глава мониторинговой миссия ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование трагических событий в Одессе со стороны украинских властей является "неэффективным".

Музыка Billboard назвал лучших исполнителей года В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.

Политика Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".

Футбол Врач «Порту» оценил шансы Касильяса на продолжение карьеры после инфаркта Руководитель медицинского департамента португальского клуба «Порту» Нельсон Пуджа рассказал, при каких условиях голкипер Икер Касильяс сможет продолжить карьеру после перенесённого инфаркта.

Происшествия Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

Политика Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.

Политика Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.

Политика Партии Зеленского и Бойко лидируют в парламентском рейтинге Партия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» занимает первое место в парламентском рейтинге, её готовы поддержать более 27,9% граждан, на втором месте партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь», её готовы поддержать 15,8%, информирует ТАСС.

Политика Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.

Происшествия Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек.

Политика Bloomberg: член британской Палаты лордов получил до £4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски Член британской Палаты лордов, барон Грегори Баркер получил от трех до четырех миллионов фунтов стерлингов (около $4 млн) за то, что провел переговоры об отменили американских санкций в отношении компаний бизнесмена Олега Дерипаски.

Происшествия В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка.

Музыка Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса» У себя в инстаграме муж оперной дивы Анны Нетребко назвал "своего" победителя - 12-летнего казахстанца Ержана Максима.

Политика Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины 27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».

Футбол Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.

Культура Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе Известная актриса, получившая мировую известность благодаря роли в культовом фэнтазийном киносериале "Игра престолов" тайно вышла замуж за музыканта и актера Джо Джонаса.

Политика Путин уволил главу ГИБДД по Москве Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Финансы Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.

Авто Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика За производительность грузовика отвечает 2400-сильный дизельный агрегат с тремя турбинами и системой впрыска в впускной коллектор смеси воды и метанола.

Общество Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.