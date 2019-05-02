В ДНР опровергли заявление Украины о взятии территории в ДонбассеRambler News Service 07:44

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергло заявление командира Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наева о том, что украинские военные за год взяли под свой контроль около 24 кв. км территории в Донбассе.

В ДНР опровергли заявление Украины о взятии территории в Донбассе

Авто Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.

Авто Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.

Футбол Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.

Политика Мезенцев может сменить Бабича на посту посла РФ в Белоруссии Основным кандидатом на пост посла России в Белоруссии рассматривается член Совфеда Дмитрий Мезенцев.

Происшествия Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.

Авто Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду 34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.

Политика Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.

Экономика Подняться за 15 секунд: доля безналичных расчетов вырастет до 65% Скорость решает всё СБП внесет существенный вклад как в развитие платежных технологий, так и в увеличение доли безналичных платежей в целом, которая в конце года составит не менее 65%, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ.

Технологии Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.

Происшествия В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.

Происшествия В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.

Энергетика Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Космос Забыли завет Хокинга: Изменение климата сделает из Земли вторую Нибиру Смерть Стивена Хокинга для многих людей стала тяжёлой утратой, кроме того, что близкие потеряли родную кровь, мировое сообщество лишилось гениального физика.

Политика Украина намерена договариваться с РФ о продлении транзита газа России и Украине, в лице хозяйствующих субъектов «Нафтогаза» и «Газпрома», придётся договариваться о продлении транзита газа, потому что другого выхода нет.

Наука В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов Эксперты считают, что если использовать этот материал для изготовления обшивки гиперзвуковых летательных аппаратов, то они смогут выполнять полеты со скоростью до 20 чисел Маха, то есть более 20 тысяч км/час, передает Global Times.

Происшествия Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.