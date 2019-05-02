Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление Украины о взятии территории в ДонбассеRambler News Service 07:44
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергло заявление командира Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наева о том, что украинские военные за год взяли под свой контроль около 24 кв. км территории в Донбассе.
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На Донбассе опровергли заявления Украины о взятии под контроль пяти территорий
Национальная служба новостей06:57
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