В ДНР опровергли заявление Украины о взятии территории в ДонбассеRambler News Service 07:44

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергло заявление командира Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наева о том, что украинские военные за год взяли под свой контроль около 24 кв. км территории в Донбассе.

В ДНР опровергли заявление Украины о взятии территории в Донбассе

Политика В ЛНР назвали дату начала приема заявлений на российское гражданство В органе уточнили, что с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут обратиться в МВД ЛНР граждане, которые проживают на территории республики, имеют паспорт ЛНР и зарегистрированы на территории, контролируемой органами государственной власти республики.

Шоу-бизнес Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.

Происшествия На Куликовом поле в Одессе начались стычки Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.

Происшествия В Орле выгорело здание управления Россельхознадзора В Орле в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям произошел пожар.

Общество Автор «Сталингулага» впервые дал интервью Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.

Происшествия На Украине гражданина Бразилии повторно приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР Суд в Павлограде повторно признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, приговорив его к 13 годам тюрьмы.

Общество Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.

Политика По нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила чистая нефть из России Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.

Политика Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.

Происшествия Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области Дерево упало на легковой автомобиль в городе Волхове Ленинградской области в четверг.

Политика Зеленский позвал на встречу бизнесменов Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в ближайшее время провести встречу с представителями бизнеса, как крупного, так и малого, отметив, что его отношения с предпринимателями впредь будут "прозрачными".

Происшествия В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.

Политика Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.

Технологии Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.

Культура Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).

Происшествия Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Футбол Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.

Общество В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.

Авто Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду 34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.