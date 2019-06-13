Армия и оружие

В ДНР опровергли утверждения Киева о продвижении ВСУ к ДонецкуЕвразия Daily 00:18

Утверждения Киева о захвате украинскими войсками новых территорий к западу от Донецка являются дезинформацией. Об этом на брифинге, а Донецке заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
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Заявление Киева о захвате украинскими войсками пригородов Донецка не соответствует действительности, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, его цитирует Донецкое агентство новостей
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В ДНР опровергли заявление ВСУ о приближении украинских военных к Донецку

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В ДНР опровергли заявление Киева о продвижении украинских силовиков к западу от Донецка

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Басурин опроверг сообщение об успехе ВСУ

Вести.Ruвчера в 12:48

В ДНР опровергли заявление Киева о приближении ВСУ к Донецку

Национальная служба новостейвчера в 10:40
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Экономика

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Обновлено в 06:41
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Общество

Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети

Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика

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Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
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Энергетика

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Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
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Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.
Обновлено в 05:16
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
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Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.
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В Воронеже внедорожник за пять минут устроил два ДТП с шестью машинами

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Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
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Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
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Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика

Курс доллара поднимется до 90 рублей

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В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

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В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Футбол

Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник может получить работу в «Челси».
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Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
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Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено 11 июня в 10:15
Экономика

Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета

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Обновлено в 04:51
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