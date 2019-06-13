Армия и оружие
В ДНР опровергли утверждения Киева о продвижении ВСУ к ДонецкуЕвразия Daily 00:18
Утверждения Киева о захвате украинскими войсками новых территорий к западу от Донецка являются дезинформацией. Об этом на брифинге, а Донецке заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
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с чего всё началось
Заявление Киева о захвате украинскими войсками пригородов Донецка не соответствует действительности, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, его цитирует Донецкое агентство новостей.Вести.Ruвчера в 12:48
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В ДНР опровергли заявление Киева о приближении ВСУ к Донецку
Национальная служба новостейвчера в 10:40
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