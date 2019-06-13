В ДНР опровергли утверждения Киева о продвижении ВСУ к ДонецкуЕвразия Daily 00:18

с чего всё началось

Утверждения Киева о захвате украинскими войсками новых территорий к западу от Донецка являются дезинформацией. Об этом на брифинге, а Донецке заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.

В ДНР опровергли утверждения Киева о продвижении ВСУ к Донецку

Общество Выпускники сдают ЕГЭ по биологии и информатике Сегодня, 13 июня, выпускники сдают последние массовые ЕГЭ в этом году - по биологии и информатике.

Здоровье Россельхознадзор нашел антибиотики в воронежской колбасе Пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям сообщает, что в колбасе «Старомосковской» мясоперерабатывающего заводе «Масловские колбасы» выявлено превышение содержания остаточных антибиотиков тетрациклиновой группы.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Экономика Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

Общество Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.

Происшествия Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.

Экономика Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.

Энергетика Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Политика Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.

Политика Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.

Экономика В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.

Шоу-бизнес Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Транспорт Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Происшествия Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.

Экономика Курс доллара поднимется до 90 рублей С 15%-й вероятностью по национальной валюте ударит риск значительного роста в сегменте розничного кредитования в рублях.

Происшествия В Белоруссии казнили убийцу трех человек В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Футбол Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси» Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник может получить работу в «Челси».

Общество Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).

Экономика Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.