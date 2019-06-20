Политика

В ДНР оценили условие Киева по снятию блокады с ДонбассаГазета.Ru 17:51

Председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Владимир Бидевка прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кучма о снятии экономической блокады Донбасса. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, условия Киева по снятию блокады похожи на "популистские высказывания".
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«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может быть речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (отдельный районам Донецкой и Луганской областей)»,— отметил господин Кучма, слова которого приводит его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook
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