Мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе. Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока режим Порошенко находится у власти, к сожалению, не приходится.

Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя главы управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. По его словам, служащий ВСУ пытался попасть на территорию народной республики с юга.

Армия и оружие Армия и оружие Разработчик впервые показал фото нового самоходного орудия «Лотос»

Армия и оружие Армия и оружие Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж "В соответствии с договоренностями о возвращении территорий на севере Сирии к мирной жизни с 1 января 2019 года автоколонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж в сторону восточного берега реки Евфрат", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы ведомства.

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Армия и оружие Армия и оружие Эксперт заявил об угрозе «Авангарда» для отношений России и США Комплекс "Авангард" усложнит отношения России и США в сфере контроля над вооружениями, считает директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института Ричард Вайц.

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