Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
В ДНР объявили о задержании украинского диверсантаРоссийская газета08:39
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя главы управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. По его словам, служащий ВСУ пытался попасть на территорию народной республики с юга.
Российская газета08:39
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Мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе. Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока режим Порошенко находится у власти, к сожалению, не приходится.
— Эдуард Басурин, военный деятельФАН 06:12
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