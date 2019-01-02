Мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе. Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока режим Порошенко находится у власти, к сожалению, не приходится.

Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя главы управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. По его словам, служащий ВСУ пытался попасть на территорию народной республики с юга.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Армия и оружие Армия и оружие Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж "В соответствии с договоренностями о возвращении территорий на севере Сирии к мирной жизни с 1 января 2019 года автоколонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж в сторону восточного берега реки Евфрат", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт заявил об угрозе «Авангарда» для отношений России и США Комплекс "Авангард" усложнит отношения России и США в сфере контроля над вооружениями, считает директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института Ричард Вайц.

Армия и оружие Армия и оружие ВВС России в 2019 году получат более 100 самолетов и вертолетов Военно-воздушные силы ВКС России в 2019 году получат более 100 модернизированных самолетов и вертолетов, доведя долю современного вооружения и техники до 65%.

Армия и оружие Армия и оружие Армия Кореи применит искусственный интеллект для военных нужд Министерство обороны Республики Корея заявило, что в целях развития новейших технологий для военных нужд в стране создан научно-исследовательский институт.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские пограничники в Мариуполе получили новый катер-перехватчик Мариупольский отряд морской охраны государственной пограничной службы Украины получил новый катер-перехватчик, сообщается на странице кабмина в Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие Танки у границ, авиация в небе: Израиль готовится к вторжению в Сирию

Армия и оружие Армия и оружие Бывший посол США на Украине пообещал оружие Киеву и санкции России США могут предоставить Украине дополнительное оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех ближайших месяцев, сообщил бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.

Армия и оружие Армия и оружие Корабли Каспийской флотилии прошли рекордные 100 тыс миль В 2018 году в общей сложности корабли Каспийской флотилии прошли около 100 тыс. морских миль или в полтора раза больше, чем в 2017 году, что является рекордным показателем за все время существования соединения.

Армия и оружие Армия и оружие «Коалиция-СВ» сможет обрушить на врага шквал снарядов Артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» оснастят режимом стрельбы «шквал».

Армия и оружие Армия и оружие В Катаре пройдут военно-морские учения с пакистанскими кораблями В ближайшее время в открытом море в зоне исключительных экономических интересов Катара пройдут совместные военно-морские маневры катарских и пакистанских ВМС, нацеленные на укрепление двустороннего оборонного сотрудничества и активизацию взаимодействия в военной сфере, сообщает Синьхуа.

Армия и оружие Армия и оружие В ВСУ подтвердили исчезновение военного на Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Стало известно, какие суда получат гидрографы ВМФ РФ в этом году

Армия и оружие Армия и оружие Первые фото: Вьетнам получил более 30 танков Т-90С Современные российские основные танки Т-90С доставлены по морю во Вьетнам.