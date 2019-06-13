Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокацииLenta.ru 07:38

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о подготовке украинскими силовиками вооруженной провокации, направленной на срыв нового соглашения о перемирии в Донбассе.
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В ДНР заявили о готовящейся Киевом провокации для срыва перемирия

ТАСС06:47

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

Газета.Ru06:15

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Утро.ru13 июня в 14:25

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

RT на русском02:13
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
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