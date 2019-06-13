В ДНР обвинили Киев в подготовке провокацииLenta.ru 07:38

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о подготовке украинскими силовиками вооруженной провокации, направленной на срыв нового соглашения о перемирии в Донбассе.

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

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