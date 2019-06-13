Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокацииLenta.ru 07:38
В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о подготовке украинскими силовиками вооруженной провокации, направленной на срыв нового соглашения о перемирии в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Общество
Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отказался от строительства храма в сквере возле театра в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Автоспорт
Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору вкусной клубники
Перед началом сезона летних ягод, Роспотребнадзор напомнил россиянам как выбрать вкусную клубнику.
Обновлено в 08:27
Политика
Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходами
Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами.
Обновлено в 05:41
Происшествия
НТВ опубликовало видео избиения жены Джигарханяна
Обновлено в 08:41
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:49
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба
«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.
Обновлено в 10:05
Кино
Зрители выбрали лучший фильм на «Кинотавре»
Зрители могли проголосовать за понравившийся фильм в специальном приложении для смартфона «Кинотавр».
Обновлено в 09:52
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка
Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:58
Футбол
Лодыгин высказался об уходе из «Зенита»
Голкипер Юрий Лодыгин прокомментировал свой скорый уход из петербургского "Зенита", передает Sport24.
Обновлено в 10:25
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле
Обновлено в 04:18
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08