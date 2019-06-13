Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокацииГазета.Ru 06:15
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости". По данным народной милиции ДНР, украинские силовики готовят вооруженную провокацию, которая имеет целью сорвать новое соглашение по перемирию.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе
Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Сбой в системе регистрации пассажиров произошел во Внукове
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
В Чемодановке запретили продажу алкоголя после массовой драки
«Правительство Пензенской области постановляет установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 15 по 17 июня включительно 2019 года на территории сёл Кижеватово, Лопатки, Чемодановка Бессоновского района Пензенской области», — указывается в документе.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля
Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.
Обновлено в 08:22
Технологии
Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunch, ставший самым большим воздушным судном в мире, планируют продать за $400 млн, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:12
Футбол
Барриос избежал серьезной травмы в матче с Аргентиной
Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос смог избежать серьёзной травмы в матче с Аргентиной.
Обновлено в 07:35
Космос
NASA не может объяснить происхождение «Таинственной Бездны» на Юпитере
В NASA признали, что не могут объяснить, почему таинственная пропасть открылась на Юпитере.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве
По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46
Авто
Самые популярные уловки автомехаников на СТО
Переплачивать абсолютно никто не хочет, после того как вы прочитали эту статью, наверняка вам будет проще избежать обмана.
Обновлено в 07:00
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Саратове «Газель» снесла забор и вылетела на детскую площадку
Спускаясь с Кумысной поляны, водитель грузовой «Газели» потерял управление, врезался в металлический забор и, снеся его, оказался на детской площадке.
Обновлено в 07:35
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Спорт
Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали
Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Мантуров прокомментировал отчет МАК по авиакатастрофе SSJ 100
Обновлено 14 июня в 12:44
Общество
Ученые рассказали правду об активированном угле
Эксперты из Королевского колледжа Лондона рассказали, что добавление активированного угля в зубную пасту может быть небезопасным.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Культура
«Шаляпинские сезоны» впервые пройдут в Железноводске
На сцене выступят прославленные артисты знаменитых оперных театров страны. Великий бас неоднократно бывал в Железноводске.
Обновлено в 03:27
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем в поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 05:26