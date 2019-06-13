В ДНР обвинили Киев в подготовке провокацииГазета.Ru 06:15

В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости". По данным народной милиции ДНР, украинские силовики готовят вооруженную провокацию, которая имеет целью сорвать новое соглашение по перемирию.

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

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