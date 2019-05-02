В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспортРИА Новости 02:18

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости. Прием документов начался в 09:00. На тот момент у здания республиканской миграционной службы МВД уже собралось более 80 человек.

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

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