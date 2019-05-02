Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспортРИА Новости 02:18
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости. Прием документов начался в 09:00. На тот момент у здания республиканской миграционной службы МВД уже собралось более 80 человек.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:25, Ашберн
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Наука
Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками
Ученым удалось синтезировать вещество, способное побороть раковые клетки.
Обновлено вчера в 05:35
Футбол
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Происшествия
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в доме в Челябинской области
В городе Верхний Уфалей Челябинской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребёнок.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии
В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17
Футбол
«Енисей» — «Анжи»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи».
Обновлено в 03:00
Футбол
Жоаозинью может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»
Обновлено в 02:27
Хоккей
Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
Следующий матч пройдет 5 мая в Бостоне. Ранее сообщалось, что Панарин не желает думать об игре на ЧМ в составе сборной России.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Путин подписал закон об изоляции Рунета
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено 01 мая в 11:45
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Энергетика
Польша решила вскрыть собственные нефтяные резервы
После приостановки транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» Польша приняла решение использовать 800 тыс. т из своих нефтяных резервов.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе
Пара остановилась в одном из домов отдыха живописной Алушты, где предусмотрены исключительно диетическое питание и процедуры по коррекции веса.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок Аргентины
В матче за Суперкубок Аргентины «Бока Хуниорс» переиграла «Росарио Сентраль» в серии пенальти.
Обновлено в 02:26
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие
В ВСУ раскрыли подробности операции по завоеванию территории в Луганской области
Военнослужащие батальона «Донбасс» 46-й бригады Вооруженных сил Украины осуществили успешную операцию по захвату территории в Луганской области.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Общество
Дождливая погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг
Облачная и дождливая погода с температурой до плюс 14 градусов ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено 01 мая в 23:24
Кино
В Кейптауне к 95-летию «Мосфильма» пройдут показы российского кино
Дни российского кино, приуроченные к 95-летию киностудии "Мосфильм", пройдут с 3 по 16 мая в южноафриканском Кейптауне.
Обновлено в 02:33
Происшествия
На границе Белоруссии и Литвы задержали россиянина с 310 кг гашиша
На КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе задержали россиянина, который пытался перевезти крупную партию гашиша.
Обновлено в 02:41
Политика
Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено вчера в 11:16