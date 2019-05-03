Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФИзвестия 04:17
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
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Политика
В ДНР изменили процедуру оформления российского гражданства
Гражданам Донецкой народной республики разрешили подавать копии документов сразу в миграционную службу без посещения нотариуса Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) изменили процедуру оформления гражданства России для жителей республики, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ДНР.
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В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
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Обновлено в 06:51
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:41
Спорт
Путин поручил усилить работу по защите российских спортсменов
Президент РФ Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав российских спортсменов на международной спортивной арене до 2 декабря 2019 года.
Обновлено в 06:32
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
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Хоккей
Форвард сборной России по хоккею рассказал о задачах команды
Форвард сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира, передает Sport24.
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Свыше 3 тыс. резюмы было подано на должность пресс-секретаря избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.
Обновлено в 07:18
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
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Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
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Абрамович не хочет продавать «Челси»
Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
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Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Депутаты Верховной рады придумали способ увеличить численность армии Украины.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
БПК «Североморск» возвращается домой
За время дальнего похода, БПК "Североморск" побывал в Атлантическом и Индийском океанах, принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, учениях в Средиземном море, выполнил ряд военно-дипломатических задач в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана и Джибути, участвовал в российско-пакистанских учениях "Аравийский муссон-2018".
Обновлено в 07:04
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
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Кира Найтли ждет второго ребенка
Британская актриса Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Политика
Лавров рассказал, как Россия помешает США вторгнуться в Венесуэлу
Сергей Лавров 2 мая анонсировал создание группы по противодействию планам военной интервенции США в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 10:57
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Гаджеты
Windows Lite может выйти уже в этом году
По предварительным данным, Windows Lite может выйти уже в этом году – не исключено, что ее релиз состоится на конференции Microsoft Build 2019, которая пройдет на этой неделе в Сиэттле.
Обновлено вчера в 10:55
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Александр Свитов покинул клуб
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Финансы
Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов четверга умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:33
Спорт
Зубы, очки, соцсети и Форрест Гамп. Юрген Клопп – о популярных запросах с его именем в Google
Формат необычный – вместо классических вопросов тренер «Ливерпуля» отвечал на самые популярные запросы Google, связанные с ним.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей
Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Политика
В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского
Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Обновлено в 06:22