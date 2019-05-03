В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФИзвестия 04:17

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

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