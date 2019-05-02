Армия и оружие

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за годИзвестия 16:51

Операция объединенных сил получила свое название 30 апреля 2018 года, когда украинский президент Петр Порошенко своим указом фактически переименовал проводимую с 2014 года в Донбассе антитеррористическую операцию (АТО). Командование «новым» форматом было поручено генерал-лейтенанту Сергею Наеву.
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ДНР оценила потери украинских военных за год

Взгляд.ру17:53

В ДНР опровергли заявление Украины о взятии территории в Донбассе

Rambler News Service07:44

ДНР отрицает информацию о захвате украинскими силовиками территории в Донбассе

Коммерсантъ07:54

ВСУ заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

Газета.Ru08:21

Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

РБК07:19

На Донбассе опровергли заявления Украины о взятии под контроль пяти территорий

Национальная служба новостей06:57

В ДНР прокомментировали заявление Киева о взятии под контроль территорий Донбасса

ФАН13:10
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Армия и оружие

Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в Сирии

Обновлено в 15:18
Политика

Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.
Обновлено в 17:53
Происшествия

Пассажиров не пускают на «Лиговский проспект»

«В 22:17 станция метро «Лиговский проспект» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета», — передает подземка.
Обновлено в 16:08
Футбол

Зинченко согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

Обновлено в 16:02
Хоккей

Ииро Пакаринен перешёл в «Барыс»

Нападающий Ииро Пакаринен перешёл в астанинский «Барыс» из «Металлурга», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:59
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Энергетика

Wintershall и DEA закрыли сделку по слиянию

Немецкие нефтегазовые компании Wintershall (дочерняя холдинга BASF) и DEA (принадлежит компании LetterOne Михаила Фридмана) объявили о закрытии сделки по слиянию их активов.
Обновлено в 06:00
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Происшествия

Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят

Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом

Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.
Обновлено в 13:46
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Здоровье

Длинный отпуск может предотвратить болезни сердца

Исследователи обратили внимание, что испытуемые, которые проводили в отпуске менее трех недель, имели повышенный на 37% риск преждевременной смерти, чем другие.
Обновлено в 07:30
Политика

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Обновлено в 17:17
Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено в 16:54
Технологии

Сайт Last.fm заблокирован в России

Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено в 09:43
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 11:09
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Гаджеты

Глава Apple считает, что 5G для компании пока не главное

По мнению специалистов, Apple потеряет часть рынка из-за задержек iPhone 5G, так как китайские и корейские компании уже до конца 2019 года представят не одну модель с поддержкой нового поколения сетей.
Обновлено в 14:45
Происшествия

СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти

Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Экономика

Россия закупила больше всего золота в 2019 году, сообщают СМИ

Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина раскрыла способ похудеть с помощью «планет»

Обновлено в 15:21
Происшествия

В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе

Сведения о пострадавших в МЧС не поступали. В конце апреля сильный пожар на площади 42 тыс. кв. м произошел на складе сети «Магнит».
Обновлено в 18:11
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров

В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.
Обновлено в 11:29
Общество

Стало известно, какие продукты уничтожают женскую красоту

Обновлено в 03:23
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Наука

Таяние шельфового ледника Росса ускорила теплая поверхность океана

Оказалось, что таяние шельфового ледника Росса происходит из-за теплых поверхностных вод океана, нагреваемых солнцем.
Обновлено 30 апреля в 11:05
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Около 200 человек вышли на акции в Одессе в годовщину трагедии 2 мая

Обновлено в 03:56
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Сергей Иванович Наев
Украинский генерал-лейтенант
Украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и командир Объединенного оперативного штаба ВСУ.
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