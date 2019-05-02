Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за годИзвестия 16:51
Операция объединенных сил получила свое название 30 апреля 2018 года, когда украинский президент Петр Порошенко своим указом фактически переименовал проводимую с 2014 года в Донбассе антитеррористическую операцию (АТО). Командование «новым» форматом было поручено генерал-лейтенанту Сергею Наеву.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
На Донбассе опровергли заявления Украины о взятии под контроль пяти территорий
Национальная служба новостей06:57
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Пассажиров не пускают на «Лиговский проспект»
«В 22:17 станция метро «Лиговский проспект» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета», — передает подземка.
Обновлено в 16:08
Футбол
Зинченко согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено в 16:02
Хоккей
Ииро Пакаринен перешёл в «Барыс»
Нападающий Ииро Пакаринен перешёл в астанинский «Барыс» из «Металлурга», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:59
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Энергетика
Wintershall и DEA закрыли сделку по слиянию
Немецкие нефтегазовые компании Wintershall (дочерняя холдинга BASF) и DEA (принадлежит компании LetterOne Михаила Фридмана) объявили о закрытии сделки по слиянию их активов.
Обновлено в 06:00
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом
Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.
Обновлено в 13:46
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Здоровье
Длинный отпуск может предотвратить болезни сердца
Исследователи обратили внимание, что испытуемые, которые проводили в отпуске менее трех недель, имели повышенный на 37% риск преждевременной смерти, чем другие.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
Обновлено в 17:17
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено в 16:54
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено в 09:43
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 11:09
Общество
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Гаджеты
Глава Apple считает, что 5G для компании пока не главное
По мнению специалистов, Apple потеряет часть рынка из-за задержек iPhone 5G, так как китайские и корейские компании уже до конца 2019 года представят не одну модель с поддержкой нового поколения сетей.
Обновлено в 14:45
Происшествия
СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти
Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Экономика
Россия закупила больше всего золота в 2019 году, сообщают СМИ
Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.
Обновлено в 18:04
Происшествия
В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе
Сведения о пострадавших в МЧС не поступали. В конце апреля сильный пожар на площади 42 тыс. кв. м произошел на складе сети «Магнит».
Обновлено в 18:11
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров
В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.
Обновлено в 11:29
Общество
Стало известно, какие продукты уничтожают женскую красоту
Обновлено в 03:23
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Наука
Таяние шельфового ледника Росса ускорила теплая поверхность океана
Оказалось, что таяние шельфового ледника Росса происходит из-за теплых поверхностных вод океана, нагреваемых солнцем.
Обновлено 30 апреля в 11:05
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26