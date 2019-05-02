Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за годИзвестия 16:51
Операция объединенных сил получила свое название 30 апреля 2018 года, когда украинский президент Петр Порошенко своим указом фактически переименовал проводимую с 2014 года в Донбассе антитеррористическую операцию (АТО). Командование «новым» форматом было поручено генерал-лейтенанту Сергею Наеву.
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На Донбассе опровергли заявления Украины о взятии под контроль пяти территорий
Национальная служба новостей06:57
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