В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за годИзвестия 16:51

«Потери вооруженных сил Украины за период непосредственного командования Наевым составили 219 человек убитыми и 844 ранеными», — цитирует Басурина ТАСС. Кроме того, представитель ДНР отметил, что дезертировали и пропали без вести 1252 украинских силовика.

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