В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за годИзвестия 16:51

«Потери вооруженных сил Украины за период непосредственного командования Наевым составили 219 человек убитыми и 844 ранеными», — цитирует Басурина ТАСС. Кроме того, представитель ДНР отметил, что дезертировали и пропали без вести 1252 украинских силовика.

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.

Политика В России могут запретить магазины в жилых домах Омбудсмен назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов В документе уточняется, что ограничения на размещение в многоквартирных домах объектов, которые связаны с торговлей и оказанием услуг, будут введены с учетом ранее данных поручений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений.

Гаджеты Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400 Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Кино Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.

Хоккей «Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом» Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.

Технологии Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.

Наука Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.

Экономика Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.

Футбол Хюттер: «Расстраивает то, что „Челси“ забил гол в раздевалку» Главный тренер "Айнтрахта" Адольф Хюттер подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против "Челси" (1:1). Расстраивает то, что гол "Челси" был забит перед самым перерывом, хотя это было ожидаемо.

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».

Музыка Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении» Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.

Происшествия Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Политика Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео.

Политика На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".

Происшествия В ДТП в Калужской области пострадали девять человек После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.

Шоу-бизнес Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.

Космос NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов, но окончательные выводы следователей будут представлены позже.

Общество Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки «На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.

Здоровье Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.

Происшествия В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай» Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.