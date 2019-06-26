Армия и оружие

В ДНР назвали имена причастных к убийству ЗахарченкоRT на русском 05:46

В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко агентов СБУ

Известия06:21

В ДНР назвали куратора убийц Захарченко

Lenta.ru05:55

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Газета.Ru05:24

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

RT на русском05:46

В ДНР назвали имена сотрудников СБУ, причастных к убийству Захарченко

РИА Новости05:31

МВД ДНР назвало имена причастных к убийствам Захарченко и Павлова

ТАСС05:48

Установлены имена сотрудников СБУ, причастных к убийству Захарченко, — МВД ДНР

РЕН ТВ05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:53, Вашингтон
Авто

Страховщики определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО

Специалисты компании «АльфаСтрахование» определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
Обновлено в 06:05
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Общество

Алибасов теперь говорит, что память не терял

Обновлено в 01:26
Хоккей

«Филадельфия» сделала предложение Проворову

Российский защитник Иван Проворов получил квалификационное предложение от «Филадельфии Флайерс».
Обновлено вчера в 16:55
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Происшествия

Число погибших после взрывов в Казахстане увеличилось до трех

Обновлено в 02:54
Кино

Скончался актер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 22:46
Финансы

Курс евро снижается на открытии торгов

На открытии торгов в среду, 26 июня, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

В Екатеринбурге «Группа ЛСР» построит новый жилой квартал на ЖБИ

Обновлено в 04:37
Авто

Ravon сертифицировал еще одну модель для России

Обновлено в 06:00
Общество

Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира

Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Общество

Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек

Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать не соответствует действительности, сообщают "РИА Новости".
Обновлено в 06:10
Футбол

Жена Боккетти – болельщику «Спартака»: Да он еще не уходит

Екатерина Боккетти, жена защитника Спартака Сальваторе Боккетти, оставила запись в своем Instagram, выложив семейное фото.
Обновлено в 05:14
Транспорт

В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту

Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.
Обновлено в 06:46
Политика

У экс-советника Порошенко проходят обыски

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.
Обновлено в 04:38
Хоккей

Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы НХЛ

Бывший хоккеист Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщила администрация зала.
Обновлено в 04:01
Политика

Депутата Госдумы не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Общество

Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете

Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Убийство главы ДНР Александра ЗахарченкоБольше новостей по теме
Главное