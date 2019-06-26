Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству ЗахарченкоРБК 07:56
МВД ДНР назвало Сергея Моторина, который в настоящее время является помощником начальника этого управления, причастным к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы). К убийству Захарченко также причастен Андрей Байдала с позывным Швед.
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с чего всё началось
В самопровозглашенной Донецкой народной республике установили имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к убийству первого главы ДНР Александра Захарченко. В частности, это представители Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Байдала (позывной Швед) и Сергей Моторин.РИА Новости05:31
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