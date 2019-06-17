Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству ЗахарченкоРИА Новости вчера в 15:17

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Россия
", спецслужбам самопровозглашенной республики удалось установить имена организаторов покушения на главу ДНР Александра Захарченко от одного из захваченных украинских диверсантов.
Московский Комсомолецвчера в 15:38

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В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

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Вести.Ruвчера в 15:39

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Интерфакс00:46
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В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ

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Спрос на автодома вырос в России

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито», за пять месяцев 2019 года спрос на автодома среди жителей страны вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом.
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В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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Блогер Хованский стал помощником депутата

Обновлено в 01:46
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Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за духоту в салоне

Обновлено в 02:30
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Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено вчера в 19:49
Авто

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Компания Tesla открыла продажи поддержанной машины Model 3. Соответствующая информация появилась на официальном сайте.
Обновлено в 00:53
Общество

СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России

В Минтруде отметили, что с 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти.
Обновлено в 03:04
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
Обновлено в 02:59
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Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

Журналисту Голунову предоставили защиту

Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

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Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Экономика

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Отмечается, что китайская компания зарегистрировала на себя торговые марки российских молочных производителей.
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Кино

Зак Снайдер показал кадры с Дарксайдом и кораблём Зелёных фонарей из своей версии «Лиги Справедливости»

Устройство вызывает в памяти его семью — а на фоне при этом можно разглядеть как корабль Зелёных фонарей.
Обновлено в 02:32
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Обновлено в 02:26
Общество

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Обновлено в 03:11
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Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

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Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Наука

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Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 17:42
Армия и оружие

Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах

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Экономика

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Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена перенести администрацию президента Украины в другое место, а в здании на улице Банковой сделать музей.
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Армия и оружие

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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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