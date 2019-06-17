В ДНР назвали имена причастных к убийству ЗахарченкоРИА Новости вчера в 15:17

с чего всё началось

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

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