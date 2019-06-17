Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству ЗахарченкоРИА Новости вчера в 15:17
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Россия", спецслужбам самопровозглашенной республики удалось установить имена организаторов покушения на главу ДНР Александра Захарченко от одного из захваченных украинских диверсантов.Московский Комсомолецвчера в 15:38
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Общество
Спрос на автодома вырос в России
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито», за пять месяцев 2019 года спрос на автодома среди жителей страны вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 01:53
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену
До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 01:46
Общество
В России появится новая маркировка продуктов
Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено вчера в 19:49
Авто
Tesla начала продажи подержанных электрокаров Model 3
Компания Tesla открыла продажи поддержанной машины Model 3. Соответствующая информация появилась на официальном сайте.
Обновлено в 00:53
Общество
СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России
В Минтруде отметили, что с 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти.
Обновлено в 03:04
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
Обновлено в 02:59
Происшествия
СК РФ задержал еще 12 участников массовой драки под Пензой
Оперативники Следственного комитета, МВД и ФСБ РФ задержали еще 12 участников массового конфликта, который случился в селе Чемодановка в Пензенской области.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую компанию
Отмечается, что китайская компания зарегистрировала на себя торговые марки российских молочных производителей.
Обновлено в 00:23
Кино
Зак Снайдер показал кадры с Дарксайдом и кораблём Зелёных фонарей из своей версии «Лиги Справедливости»
Устройство вызывает в памяти его семью — а на фоне при этом можно разглядеть как корабль Зелёных фонарей.
Обновлено в 02:32
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Общество
Никита Михалков запустит сеть винных ресторанов
Группа компаний Dodici, которая включает производство вина в Италии, принадлежащее Никите Михалкову, намерена тиражировать формат своих ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы.
Обновлено в 03:11
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Наука
Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 17:42
Армия и оружие
Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Банки не получат данные от сотовых операторов
Как сообщается, в комитете Госдумы по финансовому рынку данный законопроект был раскритикован.
Обновлено в 02:49
Политика
Президент Казахстана посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол»
В интервью Euronews он также посоветовал США не ставить КНР в безвыходное положение, поскольку для китайцев «потеря лица имеет огромное значение».
Обновлено в 02:21
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
В здании администрации президента Украины могут сделать музей
Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена перенести администрацию президента Украины в другое место, а в здании на улице Банковой сделать музей.
Обновлено в 01:00
Авто
Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет
Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке
Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19