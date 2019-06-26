Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству ЗахарченкоГосударственные Вести 10:26

Байдала является агентом пятого департамента контрразведки СБУ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики. В сообщении ведомства уточняется, что Байдала отдавал приказы на убийства в ДНР и был причастен к убийству Захарченко.
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В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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