Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству ЗахарченкоГосударственные Вести 10:26
Байдала является агентом пятого департамента контрразведки СБУ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики. В сообщении ведомства уточняется, что Байдала отдавал приказы на убийства в ДНР и был причастен к убийству Захарченко.
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Стал известен состав "Ростова" на игру Кубка Париматч Премьер против "Спартака".
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Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
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Общество
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В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
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Политика
Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии
Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130
В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "армия-2019".
Обновлено в 05:06
Общество
Перед пуском «Меркурия» поставщики-«нелегалы» уходят из торговых сетей
Некоторые поставщики продуктов уходят из торговых сетей накануне введения с 1 июля обязательной электронной ветсертификации молочных продуктов в системе "Меркурий", сообщили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 10:17
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«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях
Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
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У французского короля Людовика Святого нашли цингу
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Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
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Экономика
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение не сдавать в избирком подписи, которые были собраны в поддержку его выдвижения на выборы главы города в Выборгском районе.
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Путешествия
Авиабилеты в Грузию подорожали на треть
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Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей
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