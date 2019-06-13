Экономика
В ДНР и ЛНР значительно вырастут зарплаты и пенсииНакануне.Ru 04:15
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с 1 июля зарплаты бюджетникам повысят на 35%, а пенсии - на 25%.
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Футбол
Мурило прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»
Футболист уже прибыл в столицу России и готов подписать контракт.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова Уже сегодня мужчину, у которого якобы нашли наркотики, выпустят из-под домашнего ареста.
Обновлено 11 июня в 10:19
Хоккей
«Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Технологии
Российские вузы станут выдавать электронные дипломы
Полностью перевести высшую школу на цифровые портфолио планируется к 2021 году. Такой переход нужен для борьбы с липовыми дипломами.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС
Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео
Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Политика
Песков прогнозирует встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке
Кремль исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе будут находиться на саммите "двадцатки" в Осаке и смогут побеседовать "на ногах".
Обновлено в 10:16
Происшествия
Футболист Мамаев назвал происходящее в суде «позором»
Осужденный за хулиганство полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал происходящее в суде «позором».
Обновлено в 07:46
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание
Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Общество
В Гонконге закрыли порносайты, чтобы люди вышли протестовать
Два крупнейших в стране сайта для взрослых перекрыли доступ к горячему контенту, стимулируя таким образом людей выйти на улицы и примкнуть к протестующим.
Обновлено в 09:00
Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Политика
Росреестр отреагировал на решение США переименовать Киев
Росреестр отреагировал на решение США переименовать Киев на украинский манер.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле
Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Культура
В Мексике нашли единственную запись голоса Фриды Кало
В Мексике обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщает The Guardian.
Обновлено в 10:32
Экономика
В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю
Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Общество
Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России
В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21