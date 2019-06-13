Экономика

В ДНР и ЛНР значительно вырастут зарплаты и пенсииНакануне.Ru 04:15

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с 1 июля зарплаты бюджетникам повысят на 35%, а пенсии - на 25%.
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Подробнее о событии

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Известия07:38

Власти ЛНР и ДНР объявили о существенном повышении пенсий и зарплат

News.ru07:33

Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля

РИА Новости05:16

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

REGNUM06:04

В непризнанных республиках Донбасса повысят пенсии и зарплаты бюджетникам

Московский Комсомолец06:28

ДНР и ЛНР анонсировали значительное повышение пенсий и зарплат

ФАН05:02

В ДНР и ЛНР планируют значительно повысить пенсии и зарплаты бюджетникам

ТАСС04:38
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Футбол

Мурило прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»

Футболист уже прибыл в столицу России и готов подписать контракт.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия

МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова

МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова Уже сегодня мужчину, у которого якобы нашли наркотики, выпустят из-под домашнего ареста.
Обновлено 11 июня в 10:19
Хоккей

«Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Технологии

Российские вузы станут выдавать электронные дипломы

Полностью перевести высшую школу на цифровые портфолио планируется к 2021 году. Такой переход нужен для борьбы с липовыми дипломами.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Обновлено в 07:12
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после того, как съели плоды личи

Обновлено в 05:04
Политика

Песков прогнозирует встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке

Кремль исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе будут находиться на саммите "двадцатки" в Осаке и смогут побеседовать "на ногах".
Обновлено в 10:16
Происшествия

Футболист Мамаев назвал происходящее в суде «позором»

Осужденный за хулиганство полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал происходящее в суде «позором».
Обновлено в 07:46
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание

Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Общество

В Гонконге закрыли порносайты, чтобы люди вышли протестовать

Два крупнейших в стране сайта для взрослых перекрыли доступ к горячему контенту, стимулируя таким образом людей выйти на улицы и примкнуть к протестующим.
Обновлено в 09:00
Политика

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве

Обновлено в 07:41
Политика

Росреестр отреагировал на решение США переименовать Киев

Росреестр отреагировал на решение США переименовать Киев на украинский манер.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле

Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Культура

В Мексике нашли единственную запись голоса Фриды Кало

В Мексике обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщает The Guardian.
Обновлено в 10:32
Экономика

В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Общество

Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России

В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
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