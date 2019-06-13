Экономика

В ДНР и ЛНР значительно вырастут зарплаты и пенсииНакануне.Ru 04:15

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с 1 июля зарплаты бюджетникам повысят на 35%, а пенсии - на 25%.
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Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

REGNUM06:04

Власти ЛНР и ДНР объявили о существенном повышении пенсий и зарплат

News.ru07:33

В непризнанных республиках Донбасса повысят пенсии и зарплаты бюджетникам

Московский Комсомолец06:28

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Известия07:38

Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля

РИА Новости05:16

ДНР и ЛНР анонсировали значительное повышение пенсий и зарплат

ФАН05:02

В ДНР и ЛНР планируют значительно повысить пенсии и зарплаты бюджетникам

ТАСС04:38
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия

Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею

Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Общество

Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики

В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Политика

Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:33
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Обновлено в 06:44
Технологии

В Подмосковье успешно испытали систему борьбы с борщевиком

В Наро-Фоминском городском округе успешно испытали комплексную систему борьбы с борщевиком с помощью дронов.
Обновлено в 05:44
Общество

При раскопках на Вайнера археологи нашли старинные монеты, ножи и кольца. Фото

На улице Вайнера, где собираются строить «Эрмитаж-Урал», археологи нашли много старинных вещей при раскопках.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Общество

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордной отметке

В четверг, 13 июня, в столице зафиксировали атмосферное давление, близкое к рекордным показателям.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Футбол

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Общество

Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Общество

ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Шепелев признался в проблемах в воспитании сына

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Интернет

Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Авто

Subaru привез в Россию кроссовер XV Tokyo

На российским авторынке открыт предварительный заказ на спецверсию кроссовера Subaru XV Tokyo.
Обновлено в 10:59
Происшествия

У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, накануне привлеченный к административной ответственности после скандала во Внуково, ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено в 05:42
Здоровье

Названы продукты, от которых портится кожа

Названы продукты, от которых портится кожа. То, что мы едим, отражается на нашем лице, предупреждают медики.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Здоровье

Воробьев вручил награды подмосковным медикам

Обновлено в 11:34
Политика

Путин принял в гражданство России американского поэта

Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.
Обновлено в 10:47
Здоровье

Врачи сравнивают потребление кофе с табакокурением и алкоголем

Врачи сравнивают последствия частого употребления кофе с приёмом алкоголя.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Богомолов отказался отвечать на вопрос Собчак о своей личной жизни

Обновлено в 11:17
Футбол

Юрий Дюпин: «Мечтал оказаться в „Рубине“»

Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове

Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
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