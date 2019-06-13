Экономика
В ДНР и ЛНР значительно вырастут зарплаты и пенсииНакануне.Ru 04:15
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с 1 июля зарплаты бюджетникам повысят на 35%, а пенсии - на 25%.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия
Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею
Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Общество
Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики
В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Политика
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу
Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Обновлено в 06:44
Технологии
В Подмосковье успешно испытали систему борьбы с борщевиком
В Наро-Фоминском городском округе успешно испытали комплексную систему борьбы с борщевиком с помощью дронов.
Обновлено в 05:44
Общество
При раскопках на Вайнера археологи нашли старинные монеты, ножи и кольца. Фото
На улице Вайнера, где собираются строить «Эрмитаж-Урал», археологи нашли много старинных вещей при раскопках.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Общество
Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордной отметке
В четверг, 13 июня, в столице зафиксировали атмосферное давление, близкое к рекордным показателям.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Общество
Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Шепелев признался в проблемах в воспитании сына
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Авто
Subaru привез в Россию кроссовер XV Tokyo
На российским авторынке открыт предварительный заказ на спецверсию кроссовера Subaru XV Tokyo.
Обновлено в 10:59
Происшествия
У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, накануне привлеченный к административной ответственности после скандала во Внуково, ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено в 05:42
Здоровье
Названы продукты, от которых портится кожа
Названы продукты, от которых портится кожа. То, что мы едим, отражается на нашем лице, предупреждают медики.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Здоровье
Воробьев вручил награды подмосковным медикам
Обновлено в 11:34
Политика
Путин принял в гражданство России американского поэта
Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.
Обновлено в 10:47
Здоровье
Врачи сравнивают потребление кофе с табакокурением и алкоголем
Врачи сравнивают последствия частого употребления кофе с приёмом алкоголя.
Обновлено в 08:39
Футбол
Юрий Дюпин: «Мечтал оказаться в „Рубине“»
Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32