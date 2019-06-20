В ДНР и ЛНР ответили на условия Киева для снятия экономической блокадыRT на русском вчера в 20:20

с чего всё началось

Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.

В ДНР и ЛНР ответили на условия Киева для снятия экономической блокады

Гаджеты Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».

Политика Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17 Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.

Здоровье Областной статус получит детская городская больница Череповца Вторая детская областная больница появится на Вологодчине. Такой статус присвоят детской городской больнице Череповца.

Общество Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.

Общество Определены лучшие города России для пеших прогулок Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург названы самыми лучшими российскими городами для пеших прогулок, сообщает ТурСтат.

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Армия и оружие В Рязанскую область на учения приедут военные из Египта и Белоруссии В Рязанскую область на учения приедут военные из Египта и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Общество 100 баллов за ЕГЭ получили 26 выпускников из Марий Эл Выпускники Марий Эл в основной период написали Единый государственный экзамен по 7 предметам.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.

Происшествия Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».

Футбол ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона» Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел из английского "Эвертона" в московский ЦСКА на постоянной основе, сообщается на сайте российского клуба.

Экономика В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.

Общество Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.

Футбол Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии.

Политика США могут предложить Турции компенсацию за отказ от российских С-400 Представитель администрации США высокого ранга заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Турцией возможную компенсацию за отказ от российских ракетно-зенитных систем С-400.

Общество Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.

Технологии Мобильный трафик в России бьет рекорды Что касается отдельных операторов, то по сравнению с 2018 г. по итогам I квартала потребление трафика у клиентов "Билайна" выросло на 50%, у "МегаФона" - на 27,6%. Потребление интернет-трафика у абонентов Tele2 в 2018 г. увеличилось вдвое, при этом усредненный трафик на пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Экономика Правительство обязало нефтяников отчитаться об использовании старых труб Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб.