В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня. Об этом говорится в заявлениях начальников Народной милиции ДНР и ЛНР. Подразделениям обеих республик приказано прекратить огонь с полуночи 21 июля.

с чего всё началось

Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Происшествия Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии «Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.

Авто Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера Есть также данные, что длина кроссовера не превысит 4 метров, а его основной станет платформе TNGA.

Здоровье Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.

Космос «Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Футбол Скабеева посетила Мамаева и Кокорина в тюрьме Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Футбол СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак» Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.

Происшествия В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.

Энергетика В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.

Футбол «Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Общество Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Футбол «Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составами Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Политика В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".

Армия и оружие «Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57 Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.

Политика Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского Пушков написал твит, в котором заметил, что непонятно, к каким решениям Зеленского нужно относиться серьезно, если украинские политики называют их цирком.

Экономика Число выданных россиянам займов в I полугодии выросло на 18% "По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — сообщают аналитики компании.