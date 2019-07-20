Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огняLenta.ru 04:32
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
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с чего всё началось
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня. Об этом говорится в заявлениях начальников Народной милиции ДНР и ЛНР. Подразделениям обеих республик приказано прекратить огонь с полуночи 21 июля.РИА Новости04:20
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