Армия и оружие

В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огняРИА Новости 04:20

Подразделениям обеих республик приказано прекратить огонь с полуночи 21 июля. Приказы доведены до всех подразделений и каждого военнослужащего, подчеркнули в ДНР и ЛНР.
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В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня. Об этом говорится в заявлениях начальников Народной милиции ДНР и ЛНР. Подразделениям обеих республик приказано прекратить огонь с полуночи 21 июля.
РИА Новости04:20

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ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня

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В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

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Вести.Ru04:15

В ЛНР приказали военнослужащим прекратить огонь с 21 июля

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