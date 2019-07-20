В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня. Об этом говорится в заявлениях начальников Народной милиции ДНР и ЛНР. Подразделениям обеих республик приказано прекратить огонь с полуночи 21 июля.

с чего всё началось

Подразделениям обеих республик приказано прекратить огонь с полуночи 21 июля. Приказы доведены до всех подразделений и каждого военнослужащего, подчеркнули в ДНР и ЛНР.

В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Футбол «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Авто Honda отзывает с китайского рынка почти сто тысяч автомобилей Производитель GAC Honda отзывает с китайского рынка 94 680 машин из-за проблем с подушками безопасности.

Политика Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Происшествия Девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Маленькая девочка из России отравилась наркотиками на Ибице. Ребенок находился на отдыхе вместе с семьей.

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Политика МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Авто Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.

Происшествия SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.

Политика Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.

Общество В префектуре Фукусима впервые после аварии на АЭС открылся пляж Пляж Китайзуми (Kitaizumi) в городе Минамисома близ АЭС "Фукусима-1" открылся впервые с момента аварии в марте 2011 года, сообщает газета Japan Times.

Футбол Мусаев имел право руководить «Краснодаром» в матче с «Уфой» Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков сообщил "СЭ", что старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев имел право руководить командой в матче 2-го тура РПЛ против "Уфы" (3:2).

Шоу-бизнес Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Армия и оружие Украинцы разглядели в Чернобыле готовые к наступлению российские войска Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача — быстро занять Киев.

Происшествия Врачи оценили состояние Инны Чуриковой Народная артистка Советского Союза Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии. Актриса упала со сцены во время спектакля.

Энергетика Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера Есть также данные, что длина кроссовера не превысит 4 метров, а его основной станет платформе TNGA.