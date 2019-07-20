Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

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