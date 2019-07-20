Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огняLenta.ru 04:32
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
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Названа дата релиза первого крупного DLC для Anno 1800
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В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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В Свердловской области забраковали все водоёмы для купания
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В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
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Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
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Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода получила травму на концерте
Недавний концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде не прошёл для певицы бесследно - она продемонстрировала подписчикам в Instagram покрытые синяками ноги.
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Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
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Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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Армия и оружие
В Латвии заметили российские корабли у своих границ
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ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
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Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
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Битва тортов началась в Парке Горького
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Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
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Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
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