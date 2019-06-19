Политика
В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокадыRT на русском вчера в 20:20
В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали позицию представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады.
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с чего всё началось
«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может быть речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (отдельный районам Донецкой и Луганской областей)»,— отметил господин Кучма, слова которого приводит его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.Коммерсантъвчера в 11:49
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
Футбол
«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренером
Марко Джампаоло официально назначен главным тренером «Милана».
Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One
Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
В Башкирии нашли машину Луизы Хайруллиной, пропавшей с 23 млн рублей
Обновлено вчера в 23:43
Авто
American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR
Обновлено вчера в 22:44
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Кино
Хабенский сыграет главную роль в фильме про любовный треугольник
Режиссёр Анна Меликян намерена снять в своём новом фильме про любовный треугольник актёра кино и театра Константина Хабенского.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17
Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено вчера в 07:14
Гаджеты
Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Авто
Российский авторынок в мае упал на 18%
По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.
Обновлено вчера в 03:08
Общество
В Италии мини-отели теперь обязаны кормить гостей местными продуктами
Власти Ломбардии – региона, расположенного на севере Италии, обязали мини-отели при действующих фермах закупать для питания постояльцев 80% продуктов, произведенных в этом регионе, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено вчера в 22:30
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено вчера в 03:29
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено вчера в 18:07
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Политика
Оппозиция: власти Венесуэлы пытались продать здание консульства в США
Представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо разместил в социальных сетях обвинения в адрес режима Николаса Мадуро в том, что власти планировали продать здание бывшего консульства Боливарианской республики в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Муж Бородиной просит Ксению «закончить войну»
В настоящее время интернет-аудитория гадает, нужно ли написать что-то ободряющее ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, которая, похоже, поссорилась со своим мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
Обновлено вчера в 16:05
Кино
«Загадочное убийство» установило рекорд на Netflix
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
В Челябинской области сменяется поставщик электроэнергии
В Челябинской области сменяется поставщик электроэнергии.
Обновлено вчера в 23:41
Религия
РПЦ прокомментировала скандал с запретом ставить свои свечи в храме
Обновлено вчера в 05:24
Технологии
YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу
Корпорация Google и руководство видеохостинга YouTube всерьез думают над тем, чтобы перенести весь детский контент в отельный продукт.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым
Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.
Обновлено вчера в 19:33
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
Спущен на воду первый катер для охраны Крымского моста
Противодиверсионные катера проекта «Грачонок» – серия катеров охраны водного района, разработаны для перевооружения ВМФ.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира
В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено вчера в 10:00