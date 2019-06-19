В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокадыRT на русском вчера в 20:20

с чего всё началось

В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали позицию представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады.

В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады

Шоу-бизнес Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.

Кино Хабенский сыграет главную роль в фильме про любовный треугольник Режиссёр Анна Меликян намерена снять в своём новом фильме про любовный треугольник актёра кино и театра Константина Хабенского.

Политика Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17 Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авто Российский авторынок в мае упал на 18% По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.

Общество В Италии мини-отели теперь обязаны кормить гостей местными продуктами Власти Ломбардии – региона, расположенного на севере Италии, обязали мини-отели при действующих фермах закупать для питания постояльцев 80% продуктов, произведенных в этом регионе, сообщает "ЕвроПульс".

Кино В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Политика Оппозиция: власти Венесуэлы пытались продать здание консульства в США Представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо разместил в социальных сетях обвинения в адрес режима Николаса Мадуро в том, что власти планировали продать здание бывшего консульства Боливарианской республики в Нью-Йорке.

Происшествия Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.

Шоу-бизнес Муж Бородиной просит Ксению «закончить войну» В настоящее время интернет-аудитория гадает, нужно ли написать что-то ободряющее ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, которая, похоже, поссорилась со своим мужем Курбаном Омаровым.

Происшествия Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».

Футбол Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

Технологии YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу Корпорация Google и руководство видеохостинга YouTube всерьез думают над тем, чтобы перенести весь детский контент в отельный продукт.

Происшествия Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.

Наука Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.