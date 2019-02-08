Армия и оружие

Четверо бойцов ДНР погибли при ликвидации последствий обстрела ВСУВести.Ru вчера в 13:54

Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли при тушении пожара в селе Ленинское, что на юге ДНР. Как рассказал представитель Народной милиции Эдуард Басурин, дом загорелся после обстрела со стороны ВСУ. Силовики вели прицельный огонь из минометов, корректировали его с беспилотника.
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Эдуард Басурин
Наши военнослужащие оказывали помощь мирному населению, этого нельзя было не видеть противнику в наблюдательные приборы, но каратели не остановились на достигнутом. Боевики… вновь прицельно обстреляли данный район, в результате чего погибли трое наших защитников, тушивших пожар.
— Эдуард Басурин, военный деятельRT на русском вчера в 15:15

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