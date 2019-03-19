Экономика

В ДФО реализуют 40 проектов в области сельского хозяйстваКапитал страны 00:14

Полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал о развитии сельского хозяйства в регионе. Так, по его словам, в Дальневосточном федеральном округе приступили к реализации порядка 40 крупных сельскохозяйственных проектов.
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