Экономика
В ДФО реализуют 40 проектов в области сельского хозяйстваКапитал страны 00:14
Полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал о развитии сельского хозяйства в регионе. Так, по его словам, в Дальневосточном федеральном округе приступили к реализации порядка 40 крупных сельскохозяйственных проектов.
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Дальний Восток получит субсидии на развитие экспортного потенциала - Патрушев
Интерфакс - Россия00:34
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