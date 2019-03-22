Общество

В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-герояLenta.ru вчера в 16:38

Резидентки шоу Comedy Woman оскорбили память об участниках Великой Отечественной войны и попытались их дискредитировать. Об этом заявил внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич, передает телеканал «360».
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Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из‐за шутки на ТНТ

Участницы шоу на телеканале ТНТ снова оказались в центре скандала с осквернением участника Великой Отечественной войны, Героя Советского союза. На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым.
Телеканал 360°вчера в 13:53

Подробнее о событии

Участниц шоу Comedy Woman вновь обвиняют в оскорблении памяти участников Великой Отечественной войны

Эхо Москвывчера в 19:08

Родственники советских полководцев будут судиться с ТНТ из-за Comedy Woman

URA.Ruвчера в 14:45

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из-за шутки на ТНТ

Телеканал 360°вчера в 12:29

На шутившую про генерала Карбышева юмористку пожаловались внуки маршалов

Московский Комсомолецвчера в 14:09

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из‐за шутки на ТНТ

РИА Новостивчера в 13:32

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Говорит Москвавчера в 15:43

Внуки маршалов Баграмяна и Конева обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Взгляд.рувчера в 14:25
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Происшествия

Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше

Обновлено в 01:01
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований «Открытой России»

Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России", который движение создало для сбора денег на свою деятельность.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес

Светлана Светличная озвучила свою версию смерти Юлии Началовой

Как объяснила Светличная, Началова была очень красивой женщиной, а красивые люди часто становятся заложниками своей красоты.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошёл взрыв

В китайской провинции Цзянсу на химическом заводе произошёл мощный взрыв. Сообщается о 47 жертвах и 640 пострадавших.
Обновлено вчера в 04:15
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала «идеально хороших» людей «убогими»

В последнее время 37-летняя Ксения Собчак привлекает к себе внимание не общественной деятельностью и творческими проектами, а скандалами, которые зачастую провоцирует сама.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие

SDF объявили о победе над ИГ в Сирии

Обновлено в 02:51
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 01:44
Игры

Актёра в Judgment заменят из-за скандала с наркотиками

Из-за скандала с наркотиками персонажу актёра озвучивания Пьера Таки изменят голос и внешность в западной версии игры.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

Во время конкурса по поеданию печенья умерла девушка

Обновлено в 02:36
Политика

Трамп отменил санкции в отношении Северной Кореи

Соединённые Штаты отменяют дополнительные санкции против Северной Кореи.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Пушков назвал инквизицией запрет на Украине «Мастера и Маргариты»

«Книжная инквизиция в Киеве не дремлет», - написал сенатор.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие

Броня тонка. Самые уязвимые танки Второй мировой войны

Британский родственник Перед началом Великой Отечественной войны Т-26 был самым массовым танком Красной армии.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии

В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".
Обновлено в 02:13
Политика

Стив Бэннон: «Умоляю народ Италии» не подписывать соглашений с Китаем

Стивен Бэннон, бывший главный стратег президента США Дональда Трампа, «умоляет народ Италии» не подписывать соглашение о китайском «Шелковом пути», 22 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Авто

Крышу срывает: редкая и странная поломка семерки «Жигулей»

Жигули, хоть и считались надежными автомобилями, время от времени тоже ломались.
Обновлено в 01:00
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Единоборства

Экс-чемпион UFC Алдо госпитализирован с бактериальной инфекцией

Обновлено в 02:40
Здоровье

Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин

Росздравнадзор отметил, что у женщин, применяющих любой контрацептив, увеличивается риск развития острой закупорки сосудов, а самый опасный период их применения — первый год.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году "правильными".
Обновлено в 01:29
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено вчера в 18:14
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Началова сообщила о третьем браке перед смертью

Певица Юлия Началова незадолго до смерти откровенно призналась, что в непременно вновь выйдет замуж, передают Дни.ру.
Обновлено вчера в 20:09
Наука

В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС

На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2.
Обновлено в 02:06
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Советский полководец, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, Маршал Советского Союза, член ЦК КПСС.
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