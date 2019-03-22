Общество
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-герояLenta.ru вчера в 16:38
Резидентки шоу Comedy Woman оскорбили память об участниках Великой Отечественной войны и попытались их дискредитировать. Об этом заявил внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич, передает телеканал «360».
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с чего всё началось
На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. О всей истории рассказал внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич.Телеканал 360°вчера в 13:53
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Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из-за шутки на ТНТ
Телеканал 360°вчера в 12:29
На шутившую про генерала Карбышева юмористку пожаловались внуки маршалов
Московский Комсомолецвчера в 14:09
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Политика
Порошенко обвинил Бойко в попытке посадить Киев на газовую иглу России
Побежали к Путину, они экономику обсуждают, они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских выборов, и уже сейчас утверждают, что они все объединятся.
Обновлено в 08:45
Культура
Юлия Началова была фанаткой группы «Ласковый май»
Обновлено в 06:52
Наука
Сиденье унитаза поможет обнаружить застойную сердечную недостаточность
Система мониторинга сердечно-сосудистой системы на основе унитаза, созданная командой исследователей Рочестерского технологического института, направлена на снижение частоты госпитализации пациентов с застойной сердечной недостаточностью.
Обновлено 21 марта в 04:44
Общество
Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе
Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии
Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Происшествия
Байкер провалился под лёд на Малом море
На озере Байкал в проливе Малое море под лёд провалился мотоциклист.
Обновлено в 07:59
Политика
Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:50
Кино
В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»
Автор канала TheRealFrikiDoctor, загрузивший запись, два года назад уже испортил впечатление от премьеры шестого сезона, рассказав о его подробностях в Сети.
Обновлено в 09:03
Политика
Националисты устроили антикоррупционный митинг в Киеве
Представители партии «Национальный корпус» устроили митинг против коррупции в оборонной сфере Украины.
Обновлено в 08:24
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 07:36
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Футбол
Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрприз
Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек.
Обновлено в 08:44
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
Чиновник сообщил, что пострадавшим будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жильё в другом районе.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
43-летний Андрей — необычный случай: он — россиянин, получивший убежище в Финляндии; сейчас жертва политических преследований собирает бутылки в Хельсинки (Iltalehti, Финляндия) (Iltalehti.fi)
В Финляндии нет знакомых, нет никого, к кому можно было бы обратиться.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Российский Су-57 в США признали смертельным противником для F-22
Журналисты издания The National Interest назвали российский истребитель пятого поколения Су-57 смертельным противником для американского самолёта-невидимки F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Футбол
Литва потерпела фиаско в матче с Люксембургом
Статистика матча (Люксембург / Литва) Удары 18/9 Удары в створ ворот 7/6 Процент владения мячом 62 % / 38% Нарушения правил 11/8 Поданные угловые 6/5 Люксембург одержал первую победу и поднялась на первую строчку в группе B. Литва без очков занялась последнее место.
Обновлено вчера в 17:48
Единоборства
Три бойца команды Фёдора Емельяненко одержали победы в Bellator 218
Анатолий Токов в среднем весе одержал свою 28-ю победу в ММА над американцем Джеральдом Харрисом.
Обновлено в 04:19
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.
Обновлено в 08:48
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено 21 марта в 14:56
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Футбол
На матче «Зенит» – «Аустрия» ожидается до 40 тысяч зрителей
Сегодня «Зенит» сыграет в товарищеском матче с «Аустрией». На «Газпром Арене» ожидается до 40 тысяч зрителей.
Обновлено в 06:42
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42